Külképviseleti szavazás: már 140 mandátumnál a Tisza, Paks és Dombóvár után Nyírbátort is bukta a Fidesz

Pénteken 15 egyéni választókerületben dolgozták fel az összes szavazatot, ezek közül három körzetben veszítette el néhány száz szavazatnyi előnyét a fideszes jelölt. A további 91 választókerületben szombaton születik végeredmény, de már kevés olyan hely maradt, ahol reálisan számítani lehet a múlt vasárnap kialakult eredmény megváltozására. Így a Tiszának végül minden bizonnyal 140 mandátuma lesz, a legtöbb, amit párt ebben a választási rendszerben szerzett, a Fidesznek 53, aminél emlékeim szerint 1998 óta mindig több képviselője volt, a Mi Hazánknak pedig továbbra is 6 képviselője lesz a parlamentben.

Végleges a szolnoki körzet eredménye is, itt nem volt már izgalom, a tiszás Rost Andrea 58,84:32,45 arányban több mint 15 ezer szavazattal verte a fideszes Berkó Attilát.

A 133 bátor ember után itt a 10 sikerember egyike: Vitányi István megőrizte a berettyóújfalui mandátumát a Hajdú-Bihar megyei 4-es körzetben. Vitányi 1229 szavazat előnnyel verte a tiszás Kovács Petra Juditot. A Fidesznek az észak-alföldi régió négy mandátumot hozhat, a karcagit, ezt a berettyóújfaluit, valamint kettőt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből: a vásárosnaményit és a mátészalkait.

Kilenc órára újabb mandátumát, a nyírbátorit is elveszítette a Fidesz, Simon Miklós 174 szavazatos előnyéből 1118 szavazatos hátrány lett Barna-Szabó Tímeával szemben. Részletek cikkünkben. Ez az eredmény azért is figyelemreméltó, mert Simon körzete volt az, amely a Szavazat ára című dokumentumfilmmel került a figyelem középpontjába.

A Tiszának így már 140 parlamenti helye van (96 egyéni és 44 listás), a Fidesz-KDNP-nek 53 (10 egyéni, 43 listás), a Mi Hazánknak 6 listás. Ilyen sok egyéni mandátumot egyszer, 2014-ben tudott a Fidesz elnyerni ebben a választási rendszerben.

Baranyát teljes egészében elbukta a Fidesz, de ez nem jelent változást az eddig ismert eredményhez képest. A legszorosabb különbség a mohácsi körzetben volt a tiszás Rózsahegyi Áron és Hargitai János között, de már a külképviseleti és átjelentkezős szavazatok összeszámlálása előtt is Rózsahegyi vezetett. A 889 szavazatos előnye végül 2077-re nőtt, 48,43:44,47 arányban nyert. Hargitai a pártlistán 118., elképzelhetetlen, hogy parlamenti képviselő legyen a következő ciklusban.

A baranyai 4-es, szigetvári körzetben szintén 100 százalékos a feldolgozottság, itt is maradt az élen a tiszás Kapronczai Balázs.

Nem sokkal este fél 9 előtt újabb mandátumot vett el a Tisza a Fidesztől. A tolnai 2-es számú, dombóvári választókerületben Szijjártó Gábor megelőzte a külképviseleti szavazatokkal Csibi Krisztinát. A fideszes politikusnak – aki Potápi Árpád halála után, időközin lett a térség képviselője 2025 elején – a mostani számlálás előtt 422 szavazatnyi előnye volt, ebből 653 szavazatnyi hátrány lett.

A dolgok jelenlegi állása szerint 139 parlamenti helye van a Tiszának, 95 egyéni és 44 listás mandátummal. A Fidesz-KDNP frakció tovább zsugorodott, most 54 fős (11 egyéni és 43 listás), a Mi Hazánknak továbbra is 6 listás képviselője van.

A budapesti 8-as körzetben is végeredmény van, a tiszás Virágh Gabriella vezetett, és végül 63,71 százalékkal nyert. Veszprém megye 2-es körzetében is megszületett a végeredmény, a tiszás Fortshoffer Ágnes végül 57,29 százalékkal nyert.

Az összes szavazat országos feldolgozottsága egyébként nyolc óra körül érte el a 99 százalékot, vagyis összesen még bő 60 ezer szavazat lehetett hátra.

Lezárult a szavazatszámlálás Tolna megyei 1-es körzetben, a szekszárdiban is. Itt nem változott a végeredmény, csak az arányok: a tiszás Sárosi József végül 51,57:39,54 százalékkal verte a fideszes Horváth Istvánt. A Veszprém megyei 3-as számú választókerületből szintén van végeredmény, itt Navracsics Tibor, a bukott kormány területfejlesztési minisztere 54:39,7 arányban kapott ki Balatincz Pétertől. Balatincz már a mostani számlálás előtt biztos győztes volt.

Paksot bukta a Fidesz-KDNP

Pénteken elkezdték az átjelentkezős és külképviseleti szavazatok megszámlálását mind a 106 egyéni választókerületben; hogy pontosan milyen rend szerint, azt nem tudtuk még felfedezni. A Nemzeti Választási Iroda honlapján sorra jelennek meg a 100 százalékos feldolgozottságú egyéni körzetek, és már van olyan választókerület, a paksi, ahol változott is győztes személye.

A paksi körzetben volt a második legszorosabb az állás: a kormánypárti Süli János csak 138 szavazattal vezetett a tiszás Cseh Tamás előtt. Ma 2053 szavazatot számláltak meg, ebből Cseh 1542-t kapott, Süli 511-et, így Cseh hátránya végül 893 szavazatos előnybe fordult át.

Tolna 03 Paks április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 100% TISZA Cseh Tamás 47,42% 20 880 szavazat FIDESZ-KDNP Süli János 45,39% 19 987 szavazat Mi Hazánk Janecska Zoltán 6,05% 2662 szavazat DK Dobos Erzsébet 0,94% 416 szavazat A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt Szarka Sándor 0,2% 87 szavazat Részvétel: 77,45% Érvényes: 44 032 Érvénytelen: 262 Bővebben a kerületről

Az NVI aktuális adatai szerint a Tiszának így 138 képviselője lenne (94 egyéni és 44 listás), a Fidesznek 55 (12+43). A Mi Hazánk 6 listás helyét érdemben nem befolyásolja a szavazatszámlálás mostani köre. A Tisza egyébként még további két körzetben esélyes arra, hogy fordítson, erről bővebben itt írtunk. A mostani szavazatszámlálás előtt ez a 8 választókerület volt a legszorosabb (a zöldessárga paksi körzet azóta már átfordult):

Több más körzetben is 100 százalékos már a szavazatok feldolgozottsága, így például Veszprém megyében, a pápai körzetben, ahol Takács Péter egészségügyi államtitkár végül 2574 szavazattal kapott ki. A Pest megyei 8-as körzetben (Vecsés) Szűcs Lajos több mint 15 ezer, és a budapesti 15-ös számúban a korábbi egyetlen fővárosi fideszes képviselő, Dunai Mónika több mint 20 ezer szavazatos különbséggel veszített Balajti Istvánnal, illetve Porcher Áronnal szemben. Ezekben azonban a mostani számlálás előtt is a tiszás jelöltek vezettek, a mandátumkiosztás így nem változott.