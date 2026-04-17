Nagy Márton visszavonul a politikától

Eltűnt a Facebookról Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldala, az Index kérdésére a politikus megerősítette, hogy visszavonul a politikától, így a közösségi médiában is törölték az oldalát.

Nagy Márton beszámolója a Költségvetési Bizottság ülésén a Parlamentben 2025. december elsején. Fotó: Bankó Gábor/444

Nagy Mártonról sokat írtunk, elsősorban arról, hogy a jóslatai sokszor köszönőviszonyban sincsenek a realitásokkal. Mint kiderült, a választások előtt ráadásul sikerült szinte teljesen kiüríteni az államkasszát, miközben a Nemzetgazdasági Minisztérium továbbra is arról beszélt, hogy „a költségvetés stabil” és „Magyarország pénzügyei rendezettek”.

De emlékezetes volt az is, amikor a Fertő tó osztrák partjánál bukkantunk rá, ahol egy luxusszállóban tervezett meetingelni a kollégáival, ám miután lefüleltük, inkább sértetten hazamentek.

