Nagy Márton visszavonul a politikától

Eltűnt a Facebookról Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldala, az Index kérdésére a politikus megerősítette, hogy visszavonul a politikától, így a közösségi médiában is törölték az oldalát.
Nagy Mártonról sokat írtunk, elsősorban arról, hogy a jóslatai sokszor köszönőviszonyban sincsenek a realitásokkal. Mint kiderült, a választások előtt ráadásul sikerült szinte teljesen kiüríteni az államkasszát, miközben a Nemzetgazdasági Minisztérium továbbra is arról beszélt, hogy „a költségvetés stabil” és „Magyarország pénzügyei rendezettek”.
De emlékezetes volt az is, amikor a Fertő tó osztrák partjánál bukkantunk rá, ahol egy luxusszállóban tervezett meetingelni a kollégáival, ám miután lefüleltük, inkább sértetten hazamentek.
A Fertő tó osztrák partján készült wellnessezéssel egybekötött meetingre Nagy Márton és több NGM-es. Miután a helyszínen megkérdeztük a minisztert, hogy miért itt találkoznak, előbb azt mondta, „ott tesszük meg, ahol gondoljuk, hogy megtehetjük”. Majd meggondolta magát, és közölte, elindul haza és innentől a minisztériumban tartanak megbeszéléseket.
A Nagy Márton-jelenség valójában Orbán Viktor-jelenség, egyaránt szól a miniszterekkel való sakkozgatásról és a gazdasági csodavárásról. Az új Orbán-kedvenc tündöklése Matolcsyra, de Lázár János miniszterségének első éveire is emlékeztet. Ám ha bukik, náluk sokkal nagyobbat bukhat.
Március végén már 3420 milliárd forint hiányzott az államkasszából. Az NGM elárult néhány, a kampány szempontból is kulcsfontosságú tételt abból, hogy jött ki ez a hatalmas deficit.
Az elmúlt évet 5738,7 milliárd forintos mínusszal zárta a magyar állam. Ez történelmi rekord, 40 százalékkal magasabb az előző évinél és a tervezettnél is. Az újabb hatalmas baklövést elkövető Nagy Mártonék ennek ellenére azt állítják, hogy „Magyarország pénzügyei rendezettek”.