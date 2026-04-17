Nagy Márton visszavonul a politikától

Eltűnt a Facebookról Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldala, az Index kérdésére a politikus megerősítette, hogy visszavonul a politikától, így a közösségi médiában is törölték az oldalát.

Nagy Márton beszámolója a Költségvetési Bizottság ülésén a Parlamentben 2025. december elsején.
Nagy Mártonról sokat írtunk, elsősorban arról, hogy a jóslatai sokszor köszönőviszonyban sincsenek a realitásokkal. Mint kiderült, a választások előtt ráadásul sikerült szinte teljesen kiüríteni az államkasszát, miközben a Nemzetgazdasági Minisztérium továbbra is arról beszélt, hogy „a költségvetés stabil” és „Magyarország pénzügyei rendezettek”.

De emlékezetes volt az is, amikor a Fertő tó osztrák partjánál bukkantunk rá, ahol egy luxusszállóban tervezett meetingelni a kollégáival, ám miután lefüleltük, inkább sértetten hazamentek.

Nagy Mártonék osztrák szállodában tartottak volna találkozót, majd amikor megjelent a 444, lemondták az egészet

A Fertő tó osztrák partján készült wellnessezéssel egybekötött meetingre Nagy Márton és több NGM-es. Miután a helyszínen megkérdeztük a minisztert, hogy miért itt találkoznak, előbb azt mondta, „ott tesszük meg, ahol gondoljuk, hogy megtehetjük”. Majd meggondolta magát, és közölte, elindul haza és innentől a minisztériumban tartanak megbeszéléseket.

Nagy Márton – a miniszter, akinek tündöklése többet árul el Orbán Viktorról, mint Nagy Mártonról

A Nagy Márton-jelenség valójában Orbán Viktor-jelenség, egyaránt szól a miniszterekkel való sakkozgatásról és a gazdasági csodavárásról. Az új Orbán-kedvenc tündöklése Matolcsyra, de Lázár János miniszterségének első éveire is emlékeztet. Ám ha bukik, náluk sokkal nagyobbat bukhat.

Szinte teljesen kiürítették Orbánék az államkasszát a választás előtt, március végén sosem volt ekkora a hiány

Március végén már 3420 milliárd forint hiányzott az államkasszából. Az NGM elárult néhány, a kampány szempontból is kulcsfontosságú tételt abból, hogy jött ki ez a hatalmas deficit.

Óriási hiánnyal zárta 2025-öt a magyar állam, Nagy Márton még novemberben is elszámolta magát 700 milliárddal

Az elmúlt évet 5738,7 milliárd forintos mínusszal zárta a magyar állam. Ez történelmi rekord, 40 százalékkal magasabb az előző évinél és a tervezettnél is. Az újabb hatalmas baklövést elkövető Nagy Mártonék ennek ellenére azt állítják, hogy „Magyarország pénzügyei rendezettek”.

