Orbán elment az Alapjogokért Központhoz, ami totálisan félremérte a választási eredményt

Pénteken kora délután meglátogatta az Alapjogokért Központot Orbán Viktor. A Budakeszi úti vizit nem volt váratlan, olvasónk jelezte, hogy a program elvileg arról szól, hogy Orbán a központ ösztöndíjprogramjában szereplő fiatalokkal beszél a vereségről és a jövőről. Lesz téma, mert a (nem biztos, hogy alapjogokért központos) fiatalok lázadása fontos szerepet játszott a NER-t elsöprésében.

Olvasónak szerint viharos szembenézés aligha lesz, mert Szánthó Miklós, a kormányzati agytröszt vezetője kifejezetten arra kérte a fiatalokat, hogy a beszélgetés során ne a valódi problémákat mondják el, (senki ne tiborcozzon, mészárosozzon) hanem próbálják jól pozicionálni a Központot, hátha valamilyen úton módon így a „főnök” pénzügyi mentőövet dob nekik a következő négy évre.

Az viszont aligha segíti a Központot, hogy teljesen kamu közvéleménykutatási adatokkal dolgoztak. A nyilvánosság felé mindenképpen.

A Központ a kampány során végig 40-42 százalékra mérte a Tiszát, és folyamatos emelkedés mellett márciusra 50 százalékra a Fideszt.

Szánthó Miklós még vasárnap este is, már az urnazárás után, olyan posztot osztott meg, miszerint a legfrissebb felmérésük alapján 44,5 százaléka lesz a Fidesznek, 42 a Tiszának, 7 a Mi Hazánkban, 4 a Dk-nak és 2,5 fél a Kutyapártnak.