Orosz drón sértette meg Románia légterét

A román radarok észleltek egy drónt, ami az éjszakai orosz támadás közben berepült az ország légterébe Ukrajna felől – közölte pénteken a román védelmi minisztérium. A drónnal a határ menti Chilia Veche falu közelében szakadt meg a kapcsolat.

A NATO-tag Romániának 650 kilométer hosszú közös határszakasza van Ukrajnával. Amióta Oroszország támadja a Duna menti ukrán kikötőket, többször is előfordult, hogy drónok megsértették a román légteret, illetve roncsdarabok hullottak az ország területére. Romániának vannak jogi eszközei arra, hogy lelője a drónokat, ha azok emberéleteket vagy ingatlanokat veszélyeztetnek, de ezt eddig még nem alkalmazták. (Reuters)