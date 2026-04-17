Pendragon és a holdvilág – élő felvétel és brunch a Nem rossz könyvek következő eseményén

Két nagyszerű regénnyel folytatódik a Nem rossz könyvek klubja: a harmincas években mindössze pár év különbséggel jelent meg Szerb Antal letehetetlen, nagyon szórakoztató kalandregénye, A Pendragon legenda, és a kultikus, a mai napig rendkívül népszerű Utas és holdvilág.

A két regény lesz a kiindulópontja beszélgetésünknek, melyen Szerb Antal személyéről és pályájának más műveiről is egészen biztosan esik majd szó. Vendégünk Prieger Zsolt lesz, aki nemcsak az Anima Sound System, hanem a Szerb Antal Társaság alapítója is, és sok éve szervez alternatív irodalomórákat, interdiszciplináris irodalmi esteket.

A Nem rossz könyvek következő élő eseményét ismét a Bartók Béla úti Hadik Kávéházban tartjuk. A podcastfelvétel 11-kor kezdődik, de már 10-től várunk mindenkit, aki egy kávé vagy szombati brunch mellett hangolódna a beszélgetésre.

Jegyek a Tixa-oldalunkon elérhetők, korlátozott számban.

Időpont: 2026. május 9. (szombat)

Helyszín: Hadik Kávéház (1111 Budapest, Bartók Béla út 36) .

Program:

10:00 – 11:00: brunch a Nem rossz könyvek műsorvezetőivel

11:00 – 12:30: élő podcastfelvétel

A Nem rossz könyvek márciusi eseményén Umberto Eco életművéről beszélgettünk. A műsor visszahallgatható a 444-en.

Umberto Eco és A rózsa neve, a Nem rossz könyvek márciusi élő eseménye. Fotó: Németh Dániel / 444

