Ruff Bálint: Elkezdtünk egy beszélgetést Magyar Péterrel, folytatni is fogjuk

„A megválasztott miniszterelnökkel volt egy beszélgetésem a választások után, amiben megkérdezte, mi a véleményem az ország helyzetéről” – mondta a Partizán Vétó című műsorának utolsó adásában Ruff Bálint politikai elemző a Magyar Péterrel közös képéről, amit a Tisza Párt elnöke posztolt szerdán.

Ruff elmondása szerint Magyar arról is kérdezte őt, hogy mik a kihívások, amikkel a Tisza-kormány szembenéz, és hogy „mitől nem leszünk újra következmények nélküli” ország.

„Na szia Bálint” – írta a poszthoz Magyar
„Ezt a beszélgetést elkezdtük, ezt a beszélgetést majd folytatni fogjuk, valószínűleg a hét végén, egy újabb körben”

– mondta Ruff. Azt korábban is kijelentette, hogy semmilyen formális kapcsolata nem volt a Tisza Párttal, ezt megerősítette. Arra a kérdésre, hogy ebben várható-e változás, megismételte, hogy egy beszélgetést kezdtek el, amit folytatni fognak. Ruff mások mellett a Magyarról szóló Tavaszi szél című filmben is megszólalt elemzőként.

