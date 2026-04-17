Sulyok Tamás azonnali hatállyal mentett fel egy dandártábornokot

Sulyok Tamás köztársasági elnök azonnali hatállyal felmentette Bodó Bernadett dandártábornokot – derül ki a Magyar Közlönyből. A jogviszony megszüntetését Pintér Sándor távozó belügyminiszter kezdeményezte. A határozat szerint a döntés közös megegyezéssel született, így a vonatkozó jogszabály értelmében szolgálati viszony megszüntetését nem kell indokolni. Ugyanebben a közönyben jelent meg, hogy április 13-i hatállyal megszűnt Frigyer László vezérőrnagy hivatásos szolgálati viszonya, itt viszont volt indoklás: az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel.

A 24.hu azt írja, Bodó Bernadett ezredest öt évvel ezelőtt pont azon a napon léptették elő, amikor Áder János akkori köztársasági elnökaltábornaggyá nevezte ki Ruszin-Szendi Romuluszt. Pintér Sándor akkor több évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül terjesztette fel Bodót a tisztre, így lett nemzetbiztonsági dandártábornok az akkori Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (TIBEK) főigazgató-helyettese. Ám miután a Pintér Sándor által felállított TIBEK részben átkerült Rogán Antal felügyelete alá, a belügyminiszter kezdeményezésére az ekkor éppen köztársasági elnöki posztot betöltő Novák Katalin jóváhagyásával Bodó Bernadett nemzetbiztonsági dandártábornokból rendőr dandártábornok lett, áthelyezése miatt.

Sulyok Tamás köztársasági elnök emellett döntött bírák felmentéséről és kinevezéséről is, minden esetben az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Senyei György Barna javaslatára. A felmentettek közt volt, aki lemondott posztjáról, más egészségügyi okokból, nyugdíjkorhatár elérése miatt vagy éppen nyugállományba helyezési kérelmére tekintettel kapta meg a köztársasági elnök szignóját.