Törölték Kanye West lengyelországi koncertjét

Törölték az antiszemita kijelentéseiről és a nácizmus dicsőítéséről elhíresült Kanye West amerikai rapper lengyelországi koncertjét is, közölte a rendezvénynek helyet adó stadion igazgatója pénteken.

„Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy Ye (Kanye West) 2026. június 19-re tervezett koncertje a Slaski stadionban nem kerül megrendezésre formai és jogi okok miatt” - írta Adam Strzyzewski a Facebookon.

A döntést a nyugat-lengyelországi Chorzów városában található Slaski stadion hozta meg. Ez alig több mint egy héttel azután történt, hogy Nagy-Britannia megtiltotta a 48 éves előadónak, hogy belépjen az országba egy fesztivál fő fellépőjeként.

A ma már Ye néven futó rapper egyelőre nem reagált a lengyel döntésre. Januárban bocsánatot kért viselkedéséért - amelyet kezeletlen bipoláris zavarával magyarázott -, és visszavonta Adolf Hitler iránti csodálatát tükröző kijelentéseit.

A lengyel hatóságok már jelezték, hogy megpróbálják megtiltani a június 19-re tervezett koncertet.

„Egy olyan országban, amelyet a holokauszt mélyen megsebzett, nem tehetünk úgy, mintha ez pusztán szórakozás lenne” - jelentette ki Marta Cienkowska lengyel kulturális miniszter csütörtökön. A tárcavezető arra is rámutatott, hogy a lengyel állam rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel bizonyos személyeknek megtilthatja a belépést az országba. Figyelmeztetett, hogy a lengyel hatóságok ezeket alkalmazni fogják, amennyiben a szervezők nem mondják le az eseményt.

Kanye Westet tavaly kitiltották Ausztráliából, miután olyan dalt adott ki, amely a nácizmust népszerűsítette, és horogkeresztes pólókat reklámozott a weboldalán. Idén az Egyesült Államokban és Mexikóvárosban is fellépett, további európai és ázsiai koncerteket pedig tervbe vett. (MTI)