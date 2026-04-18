Az MSZP még hisz a feltámadásban

A jelek szerint az Magyar Szocialista Párt (MSZP) elnöke, Komjáthi Imre úgy látja, hogy annak ellnére is bőven van még kraft az alakulatban, hogy nem indultak a választásokon. „Az MSZP közössége megmutatta az erejét: az egymilliós eléréseket is produkáló üzeneteink és a politikai túlélésünk igazolta, hogy a valódi baloldali gondolatra nagyobb szükség van, mint valaha. De ne tévedjünk: a bizalmat nem visszakaptuk, hanem esélyt kaptunk arra, hogy újra megdolgozzunk érte” - írta Komjáthi. A pártelnök szerint a munka neheze most kezdődik, és ehhez fegyelemre, alázatra és egységre van szükség.
Az MSZP elnöke szerint közösségük elsöprő többsége az építkezés mellett döntött, ezért nem hagyhatják, „hogy bármilyen elterelő szándék megakassza ezt a lendületet”
„Aki az elmúlt 16 év nehéz csatáiban nem tette le a névjegyét az asztalra, annak most el kell fogadnia: az irányt a közös munka és a felmutatott eredmények határozzák meg. Négy évünk van az alapozásra.”
Azt ígéri, hogy nem a bársonyszékekből, hanem a választók között, az utcákon és a kisközösségekben fogjuk újjáépíteni a hitelességüket. „Egy olyan országot akarunk, ahol a jobb- és a baloldal nem ellenségei egymásnak, hanem egymást kiegészítő erői a nemzet felemelésének. Ahol a pedagógus, az ápoló és a szociális dolgozó nemcsak a túlélésért küzd, hanem megbecsült oszlopa a társadalomnak. Az áradás elmosott sok mindent, de a mi alapjaink stabilak maradtak. Kérlek benneteket, kísérjétek figyelemmel ezt az utat, és tartsatok velünk az újjáépítésben ” -írta Komjáthi.