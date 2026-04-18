Bejött a kamu Magyar Péter trükkje, a fideszes jelölt megnyerte a sárvári körzetet

Véget ért a szavazás a Vas megyei 2-es, sárvári központú választókerületben: a belföldön átjelentkezéssel szavazók és a külképviseleti szavazók voksainak megszámlálása után a fideszes Ágh Péter megőrizte egyéni mandátumát, mindössze 258 szavazattal verte a tiszás kihívóját, Strompová Viktóriát.

Vas 02 Sárvár április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 100% FIDESZ-KDNP Ágh Péter 46,25% 25 700 szavazat TISZA Strompová Viktória 45,8% 25 452 szavazat Mi Hazánk Dala Ferenc 5,52% 3069 szavazat Független Magyar Péter 1,64% 909 szavazat DK Deák Gábor 0,79% 440 szavazat Részvétel: 83,2% Érvényes: 55 570 Érvénytelen: 353 Bővebben a kerületről

Bejött tehát a Fidesznek az orosz piszkos kampányokból importált trükk, ebben a körzetben indult ugyanis függetlenként a kamu Magyar Péter, aki 909 szavazatot kapott, vagyis többet, mint ami a különbség volt a két esélyes jelölt között.

A Sárvár környékén a semmiből felbukkant, a kampányban végig rejtőzködő Magyar Péterről a 444-en megírtuk, hogy nem is a sárvári körzetben lakik, hanem Szombathely közelében, egy Bucsu nevű községben, hogy Ausztriában dolgozik, és ami a legfontosabb: hogy hithű fideszes. Amíg le nem takarította a Facebookját, számos fotón szerepelt együtt prominens fideszesekkel, köztük Orbán Viktorral, és részt vett a március 15-ei békemeneten is – miközben akkor már elvileg független jelölt volt.

Magyar eredménye kiemelkedően jó, ha más független vagy parlamentbe nem jutott pártok képviselőinek szavazatarányával vetjük össze. A 909 szavazattal 1,64 százalékot szerzett – összehasonlításként: ennél jobban az egész országban mindössze tíz DK-s és négy kutyapárti jelölt szerepelt egyéniben. Még olyan független jelölt is gyengébb volt az 1,64 százaléknál, mint a korábbi parlamenti képviselő Csárdi Antal (0,95 százalék) vagy Egerben a város volt polgármestere, Mirkóczki Ádám (0,79 százalék).