Borízű hang #266 [hosszú]: Rendszerváltás bukófordulóval, DJ Kühllel és megafonos pedagógiai asszisztensekkel

Az első, gengszterváltoztatás utáni, szabad, demokratikus, európai, nyugatos, posztilliberális, neopluralista, versenyorientált, meritokratikusan piacbarát műsorunk önmaga féke és ellensúlya kíván lenni.

00:00 VÉGRE TAVASZ! Bede Márton bukófordulója. Mégis van, amit tud a mesterséges intelligencia. Uj Péter kimondja Hann Endre nevét. Hann videója.

05:50 Adják vissza Hann Bandi milliárdjait! Jó és kevésbé jó jóslatok a Borízű Hangtól. Magyar Péter alkalmassága.

11:45 Miért nem gondoltunk kétharmadra? Bede Márton Dorogon és Ecsegfalván. Mekkora gonoszságot lett volna hajlandó elkövetni Orbán Viktor?

15:57 Nem, a NER nem fasizmus volt. De demokrácia még annyira sem. Külföldi ingyenélők magyar pénzből. Magyar Péter kínaul: 毛焦尔·彼得.

19:30 A helyzet a TV2-ben és a közmédiában. Gurijev és Levitsky igazsága.

23:17 A NER már 22 előtt kifújt. Kovách Imre és Szabó Andrea megmondták, hogy elvesztik a vidéket. Borsod 01-ben is tudták!

28:01 Orbán soha nem fogja feladni. Csurka és Orbán, a váteszek. Az orbánizmusban még évtizedek lehetnek. Orbán, mint új Gyurcsány.

32:04 Nürnbergben sem sikerült. Joachim Peiper víg nyugdíjasévei. Talaat Pasha meggyilkolása. A szimbolikus elégtétel jelentősége. Kenyér helyett muszáj lesz cirkuszt adni. Az előző rendszerváltás történelmi emlékezete.

36:23 Adják nekünk vissza az Indexet! Simon Gábor 12 éven át húzódó pere. A jog mindenhatóságábá vetett hit.

39:06 Nagy magyar mémek. Táncoló miniszter. Bober kurwa. Boldog néni. Integetés a másik teraszra. Csete Beáta.

44:05 Az erdélyi fideszes véleménybuborék. Rendszerváltás gittegyleteknél. DJ Kühl kiborul. Hrutka Rudi elnöki esélyei.

50:02 Akik ott lesznek a budapesti BL-döntőn. És aki nem. Várjuk a Szerencsejáték Zrt. szponzori megkeresését!

55:43 Az emberarcú szardarabok visszavágnak. Navracsics egyetemen oktatna. Megafonos pedagógiai asszisztens. Juhász Péter Pál és K. Endre felső kapcsolatai. A kézből kicsavart cégek.

61:56 Egyre közelebb a 444 kutyaszánja. Igenis drága a gyerekgokart!

