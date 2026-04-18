Csányi Sándor nem érti a vagyonadót, Bojár Gábor viszont igazságosnak gondolja

A Tisza Párt egyik első ígérete volt, hogy hatalomra kerülése esetén azok, akiknek a vagyona meghaladja az egymilliárd forintot, 1 százalékos vagyonadót kell fizetniük. Bojár Gábor, a Graphisoft tulajdonosa, az ország 49. leggazdagabb embere ezt egyáltalán nem bánja, abszolút reálisnak és üdvözlendőnek gondolja.

„A jelenlegi adórendszer borzasztóan igazságtalan”, nyilatkozta az RTL Híradónak. Így szerinte a vagyonadó ennek valamiféle kompenzálása lehetne. „Nem kell ehhez baloldalinak lenni, ez az ember normál igazságérzetének megfelel, én úgy érzem, hogy az 1 százalékos ki kell, hogy bírjuk.”

Csányi Sándor, az OTP elnöke nagyon másként látja, és meglepődve hallgatja azokat, akik egyetértenek a vagyonadóval. „Én ekkora alkalmazkodóképességről nem tudok tanúbizonyságot tenni”, mondta. Azt elfogadja, ha emelkedik a személyi jövedelemadója, de a vagyonadó koncepcióját nem érti. „A jövedelem nagyrészt, legalábbis az én esetemben, vállalatokba befektetésre került és különböző személyi és jövedelemadókat, áfát generál”. Úgy véli, hogy addig nem érdemes erről beszélni, amíg nem ismerjük a részleteket, mert „meg lehet úgy állapítani egy vagyonadót”, amit ő is fernek tartana.

Zsiday Viktor befektetési szakember is inkább az aggodalmának adott hangot, ám teljesen más szempontok miatt. Szerinte akiknek be kell fizetni majd a vagyonadót, az olyan lesz, mintha megemelnénk az ő társasági nyereségadójukat. „Ugyanakkor ugyanaz a méretű cég ugyanabban a városban, vagy faluban, de ha szerb vagy osztrák tulajdonosa van, ő nem fogja ezt fizetni”.

„Ez a magyar közepes és közepesnél nagyobb cégeket hozza versenyhátrányba pont a külföldi tulajdonú cégekkel szemben”, mondta.

Zsiday szerint jobb megoldás lenne a társasági nyereségadó emelése, ami egyformán vonatkozik mindenkire, vagy be lehetne vezetni az osztalékadót, esetleg a befektetéseken elért nyereséget is meg lehetne adóztatni.

A Tisza Párt az RTL Híradó megkeresésére azt mondta, a vagyonadó koncepciója még nem végleges, jelenleg is folynak róla az egyeztetések, és amint ezek befejeződnek, a részletekről is nyilatkozni fognak.