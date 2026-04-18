Fegyverrel fenyegetőzött egy őrjöngő autós a Hungária körúton

A BpiAutósok oldalhoz eljutott videó szerint, ami szerint egy közveszélyes sofőr okozott veszélyes szituációkat a Hungária körúton. A videó szerint egy autós a kanyarodósávból, irányjelzés nélkül vágódott a kamerával rendelkező autó elé, miközben majdnem elütött egy kerékpárost is.

Itt azonban nem ért véget a történet, hiszen ezután az autós többször is büntetőfékezett a rá dudáló, mögötte haladó autó előtt. Majd megállt, a sofőr kiszállt és fenyegetőzni kezdett, aztán arról beszél, hogy hozza a pisztolyát, és szájba lövi a másik autóst, és nem érdekli őt a rendőrség sem.