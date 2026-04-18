Hétvégi olvasni- és néznivalók a NER bukása utáni hétről

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása egy rendkívüli hét után. Ebben a hírlevélben mindig a hét legfontosabb-nagyobb anyagait szoktuk összegyűjteni, és nem meglepő módon a héten eléggé egyetlen dolog körül forogtak az anyagaink: a Fidesz történelmi veresége és a Tisza kétharmados győzelme körül.
Indulásként ajánlom cikkünket arról, hogy milyen dicstelen végjáték volt Orbán kampánya: nem csak hatalmát vesztette, de sok méltóságát is. Valamint hétfő esti videónkat arról, hogy Magyarország lerázta magáról az Orbán-rendszert. A választás tétjét jelezte az az örömünnep, ami vasárnap kitört Budapest utcáin, ahonnan jelentkeztünk klasszikus bulitudósítással, de ott voltunk a Fidesz eredményváróján is, ahol az első reakció a döbbenet és a tanácstalanság volt. Az új helyzetet, amiben hirtelen találtuk magunkat, több írással is köszöntöttük: főszerkesztőnk arról írt, hogy az eredmény nem egyszerű választási győzelem, ez népfelkelés az orbánizmus ellen, és írtunk arról, hogy 1956 ősze óta nem dobtak akkorát a magyarok, mint vasárnap, de a további sikerekhez reális elvárásokra, folyamatos figyelemre és jó adag szerencsére lesz szükség.
A héten aztán csak kapkodtuk a fejünket: hamar kiderült, hogy akkora politikai földrengés történt, hogy a fideszesek elkezdtek kitárulkozni, de sokra azért nem jutottak, ezért is írtuk meg fontos emlékeztető cikkünkben, hogy a NER nem lesz normális attól, hogy vannak fideszesek, akik most normálisan viselkednek.
Számos cikkünk jelent meg az eredmények értelmezésével, írtunk többek között arról, hogy 28 százalékos középpárttá zsugorodott a Fidesz Budapesten, hogy főleg apró falvakban bukott óriásit a kormánypárt, de a felcsúti választókerület központjában is elvesztette szavazói 42 százalékát, összeszedtük a szimbolikus pillanatokat az Orbán bukásához vezető úton, és írtunk arról is, hogy a vasárnapi választás nagy tanulsága, hogy a népakarat ellenében már középtávon is csak erőszakkal lehet hatalmon maradni.
Elmentünk Magyar Péter több mint kétórás nemzetközi sajtótájékoztatójára, ahol mi is kérdeztük a leendő miniszterelnököt, és az első parlamenti egyeztetésre is, ahol kiderült, Magyar ünneppel egybekötött beiktatást szeretne. Miközben megírtuk, hogy a NER bukásával nem szabadult ki azonnal Putyin karmai közül Magyarország, hír volt, hogy a vereség után titkosszolgálatokhoz kötődő orosz diplomatát fogadott Kubatov Gábor fia a Külügyminisztériumban.
Választás után riportban írtunk a választókörzetről, amit Font Sándort 28 év után veszített el, a Karmelita előtt kérdeztük az eredményekről Gulyás Gergelyt és Havasi Bertalant, és megírtuk, hogy a Fidesz veresége miatt elmaradt a buli az uzsoráséknál.
A gazdasági kilátásokkal kapcsolatban megírtuk, hogy most kezdődik a tánc a Fidesz gazdasági hátországában, interjúztunk Török Zoltánnal, a Raiffeisen vezető elemzőjével, és összegyűjtöttük a politikától visszavonuló Nagy Márton legemlékezetesebb lépéseit.
Az eredményeket értékelve írtunk arról, hogy 35 év kellett hozzá, de most a fiataloké lett a rendszerváltás, majd utánajártunk, honnan került elő ez a rengeteg fiatal szavazó. Foglalkoztunk azzal, hogy a NER bűneiért megtorlást ígérő Magyar Péter olyan feladat előtt állt, amibe az elmúlt 36 év összes elszámoltatást ígérő kormányának beletört a bicskája, és történelmi cikkünkben megnéztük, hogyan fogadta Orbán Viktor a 2002-es vereséget.
Megnéztük, hogyan csapódik le a választási eredmény a fideszes nyilvánosságban: ott voltunk az első bánatfeldolgozó rendezvényen, megírtuk, hogy akad DPK, ahol „lépésről lépésre, tégláról téglára" venné vissza a hazát és hogy tömegesen bocsátja el dolgozóit a Fidesz piszkos kampányait intéző trollfarm, a Lakmusz arról írt, hogy a választás után mintha megzavarodott volna az M1, de aztán újra megtalálták Deák Dánielt, és írtunk arról is, hogy
A választás utáni levezető Tyúkól-epizódban arról volt szó, hogy a utóbbi időben ellepték a plakátok az utcákat, a játszótereket meg a politika, és ebbe eléggé belefáradt mindenki, ami meg is látszik a mentális állapotunkon.
Magyarországról vesz példát a világ a rendszerváltás után, sokat látott nemzetközi tudósítók csodálkoznak rá arra, ami nálunk zajlik. A Fidesz közben azzal szembesül: hiába a totális kampány, a táboruk magján kívül alig tudtak bárkit megszólítani. Itt a Közért új epizódja.
Az viszont csökkenthette a szélsőjobb eredményét, hogy a választások előtt nemcsak a fideszesek, hanem ismertebb nemzeti radikálisok is arra kérték a szavazókat, egyéniben ikszeljenek a Fideszre.
Csúcspontjára ért egy óriási politikai történet: a Fidesz sötét pártállami eszközökkel sem tudta megakadályozni, hogy a magyar választók lesöpörjék azt a rendszert, ami zsákutcába juttatta az országot. A Tisza minden korábbinál erősebb felhatalmazást kapott.
A VIP-büfében már alaposan beivott VV Béci kísérteties vonyítása búcsúztatott minket a félig kirült Bálnát elhagyva. Aztán olyan partiba csöppentünk, amilyet az 1990-es rendszerváltáskor sem tartottak az akkori fiatalok. Bánhatja, aki nem volt ott.
1956 ősze óta nem dobtak akkorát a magyarok, mint vasárnap. Annak ellenére tudták elzavarni a rajtuk élősködő rohadt rendszert, hogy most nem segítette őket a nemzetközi hátszél, mint 1989-ben. A további sikerekhez reális elvárásokra, folyamatos figyelemre és jó adag szerencsére lesz szükség.
„Amit tegnap még az ellenzék hangoztatott, azt mi váltjuk valóra" - írta a Menczer Tamás választókerületét lefedő Budakörnyéke DPK adminja. Körbenéztünk, mi folyik a Fidesz kampányeszközeként összerántott Facebook-hálózatban a nagy átrendeződések időszakában.
A rendszer elbutult, az emberek ráuntak. Ha tényleg egyenlő esélyekkel rendeztek volna választást, Orbánék talán be sem jutottak volna a Parlamentbe.
Exkluzív interjút adott a 444-nek Németh Balázs. Nem az, hanem egy másik. A Másik Csányi Sándor, A Másik Magyar Péter és A Másik Kovács Zoltán is együttérez.
Az alakuló ülésről egyeztettek a pártok, a Fidesz Gulyás Gergelyt küldte, aki kezet fogot Magyar Péterrel a tárgyalás kezdete előtt. A pártok több mint másfél órát tárgyaltak.
Magyar Péter véget vetett Orbán Viktor tizenhat éves egyeduralmának.
Amikor Orbán hirtelen esendőnek, a NER pedig megdönthetőnek látszott. A Hősök terei koncerttel egyidőben összetörten adott interjútól a tusványosi macskás fadíszen át a kampányvégi Facebook-összeomlásig.
Szabó Andrea szociológus szerint régóta egy ifjúsági lázadás zajlik Magyarországon. Már nem passzívak a fiatalok, sőt a politikai érdeklődésük soha nem látott mértékű.
Lázár vécépucolós beszéde is benne volt a bukásban, már a telepen sincs monopóliuma az eddigi állampártnak. A civileknek sikerült blokkolni a szavazatvásárlásokat, ha az erre szánt pénzt tényleg a romákra költik, még nyerhettek is volna.
Régi vendégek az oroszok a külügyben, ezúttal nem az informatikai infrastruktúrán keresztül, hanem személyesen látogattak el diplomatáik a Nagy Imre térre.
A NER bűneiért megtorlást ígérő Magyar Péter olyan feladat előtt állt, amibe az elmúlt 36 év összes elszámoltatást ígérő kormányának beletört a bicskája. A Tisza elnöke háromezer janicsárról beszélt, kérdés, kiknek kell felelniük a kormányváltás után a tetteikért.
Az utóbbi időben ellepték a plakátok az utcákat, a játszótereket meg a politika. Úgyhogy eléggé belefáradtunk, ami meg is látszik rajtunk és a mentális állapotunkon. Levezetés választás után.
34 milliót „2026. tavaszi-nyári szakmai programok megvalósítására” kaptak, és ez csak az egyik tétel. Mégsem a miniszterre szavaztak.
Ez a legrosszabb eredményük az országban. Magukhoz képest sosem a fővárosban voltak a legerősebbek, de még pár éve is 40 százalék felett teljesítettek.
Kevesen számítottak arra, hogy Font Sándor elveszíti a kalocsai választókerületet. A kivételt pont a kalocsaiak jelentik, akik úgy érezték, hogy a képviselő módszeresen bünteti a városukat. A helyiek elégedetlensége az országos trenddel együtt a politikus bukásához vezetett.
A vereség utáni órákban a Bálnánál el sem tudták elképzelni azt az országot, amit már nem a Fidesz kormányoz.
A Raiffeisen vezető elemzője szerint a leköszönő Orbán-kormány a május 1-én lejáró üzemanyag-árstopot nem hosszabbítja meg. Elképzelhetőnek tartja, hogy lesz olyan NER-rel összefonódott, valódi piaci körülmények között eddig nem működött cég, ami bedől az új helyzetben. Arra nem számít, hogy az MNB keresztbe tenne az új kormánynak.
Itt az örömfoci ideje – lepte meg a hatalmas bukás után az 50-80 fős közönséget az egyik szónok a Vértanúk terén, majd Nagy Feró közölte, hogy ő nem akar tovább kussolni.
Orbán Viktor a 2002-es választási vereség után Winston Churchilltől idézett a Dísz téren, több tízezer ember előtt. Egy baloldali és egy jobboldali közmédiát akart, feltűnt Rogán, Navracsics, Szijjártó, polgári köröket alapított.
A Fidesz-KDNP huszonhat településen a szavazói legalább felét elvesztette 2022 óta. Ezek többsége kisközség, de van köztük egy város is, ahol nagyon figyelemreméltóan alakultak az adatok. És van egy község, ahol másfélszeresére nőtt a kormánypártok támogatottsága.
A Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség csütörtök délutáni állományértekezletén bejelentették, hogy a cég nem tudja tovább finanszírozni a munkavállalók jelentős részét.
Ott voltunk a történelmi pillanatban Magyar Péterék eredményváróján, miután elsöprő tiszás győzelemmel ért véget Orbán Viktor 16 éve tartó miniszterelnöksége. Volt, aki elsírta magát, mások pezsgőt bontottak, végül hatalmas népünnepély kezdődött.
A vasárnapi választás nagy tanulsága, hogy a népakarat ellenében már középtávon is csak erőszakkal lehet hatalmon maradni. A hazudozásban ennyi volt.
A Tisza módosítani fogja az alaptörvényt, ez alapján csak két ciklusig lehet valaki miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ez Orbán Viktorra is vonatkozik.
A Karmelitában még vakarták a fejüket a vasárnapi eredmény miatt, miközben Magyar Péter a szomszédban már a köztársasági elnökkel tárgyalt.
A köztévé híradójával zártuk a választást követő napjainkat. A Tisza kétharmados győzelme után inkább pozitív vagy semleges híreket adott le Magyar Péterről az esti híradó, de szerdára ismét túlsúlyba került a negatív hangvétel.
1990-ben jóval alacsonyabb volt a választási részvétel, és a fiatalokat is minden inkább foglalkoztatta, mint a politika. Akik azonban most ott ünnepeltek a Duna-parton, már most megtanulták azt, amihez a szüleik generációjának évtizedek kellettek.
A fideszeseknek tizenhat év után eszükbe jut szóba állni a sajtóval, győzködnek, hogy ők csak a munkájukat végezték. Tényleg itt volna a nemzetegyesítés és a kiegyezés ideje a megújuló ország érdekében?
A sárvári választókerületben a Fidesz listán kikapott a Tiszától, az egyéni mandátumot viszont megszerezte, miközben a „független” Magyar Péter több száz szavazatot vitt el. A külképviseleti szavazatok összeszámlálása után ezen múlhat az egyéni mandátum.
A választások jelentős részben Orbánék túl bensőséges orosz kapcsolatai miatt kerültek a nemzetközi figyelem középpontjába. De mi lesz a fojtogató orosz befolyással a Fidesz bukása után?
A miniszterelnök az erőskezű vezető szobrát is ledöntötte, hogy kapjon még esélyt – hiába. Nem csak hatalmát vesztette, de sok méltóságát is.
Hat éves politikai karriernek lett vége a Fidesz történelmi vereségével. Nagy Márton visszavonul a politikától, de számos emlékezetes momentumot hagy az utókorra.
Orbánnak a párton belüli gazdasági hatalom megtartása és összerendezése legalább olyan fontos, mint a politikai hatalomé. Helyezkedések, pozícióharcok, racionalizálások jöhetnek, és ezáltal valószínűleg kifelé is tisztulni fog a kép a NER 16 éves pénzügyi építkezéséről, és arról, hogy hogyan tovább.