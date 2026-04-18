Hétvégi olvasni- és néznivalók a NER bukása utáni hétről

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása egy rendkívüli hét után. Ebben a hírlevélben mindig a hét legfontosabb-nagyobb anyagait szoktuk összegyűjteni, és nem meglepő módon a héten eléggé egyetlen dolog körül forogtak az anyagaink: a Fidesz történelmi veresége és a Tisza kétharmados győzelme körül.

Indulásként ajánlom cikkünket arról, hogy milyen dicstelen végjáték volt Orbán kampánya: nem csak hatalmát vesztette, de sok méltóságát is. Valamint hétfő esti videónkat arról, hogy Magyarország lerázta magáról az Orbán-rendszert. A választás tétjét jelezte az az örömünnep, ami vasárnap kitört Budapest utcáin, ahonnan jelentkeztünk klasszikus bulitudósítással, de ott voltunk a Fidesz eredményváróján is, ahol az első reakció a döbbenet és a tanácstalanság volt. Az új helyzetet, amiben hirtelen találtuk magunkat, több írással is köszöntöttük: főszerkesztőnk arról írt, hogy az eredmény nem egyszerű választási győzelem, ez népfelkelés az orbánizmus ellen, és írtunk arról, hogy 1956 ősze óta nem dobtak akkorát a magyarok, mint vasárnap, de a további sikerekhez reális elvárásokra, folyamatos figyelemre és jó adag szerencsére lesz szükség.

A héten aztán csak kapkodtuk a fejünket: hamar kiderült, hogy akkora politikai földrengés történt, hogy a fideszesek elkezdtek kitárulkozni, de sokra azért nem jutottak, ezért is írtuk meg fontos emlékeztető cikkünkben, hogy a NER nem lesz normális attól, hogy vannak fideszesek, akik most normálisan viselkednek.

Számos cikkünk jelent meg az eredmények értelmezésével, írtunk többek között arról, hogy 28 százalékos középpárttá zsugorodott a Fidesz Budapesten, hogy főleg apró falvakban bukott óriásit a kormánypárt, de a felcsúti választókerület központjában is elvesztette szavazói 42 százalékát, összeszedtük a szimbolikus pillanatokat az Orbán bukásához vezető úton, és írtunk arról is, hogy a vasárnapi választás nagy tanulsága, hogy a népakarat ellenében már középtávon is csak erőszakkal lehet hatalmon maradni.

Elmentünk Magyar Péter több mint kétórás nemzetközi sajtótájékoztatójára, ahol mi is kérdeztük a leendő miniszterelnököt, és az első parlamenti egyeztetésre is, ahol kiderült, Magyar ünneppel egybekötött beiktatást szeretne. Miközben megírtuk, hogy a NER bukásával nem szabadult ki azonnal Putyin karmai közül Magyarország, hír volt, hogy a vereség után titkosszolgálatokhoz kötődő orosz diplomatát fogadott Kubatov Gábor fia a Külügyminisztériumban.

Választás után riportban írtunk a választókörzetről, amit Font Sándort 28 év után veszített el, a Karmelita előtt kérdeztük az eredményekről Gulyás Gergelyt és Havasi Bertalant, és megírtuk, hogy a Fidesz veresége miatt elmaradt a buli az uzsoráséknál.

A gazdasági kilátásokkal kapcsolatban megírtuk, hogy most kezdődik a tánc a Fidesz gazdasági hátországában, interjúztunk Török Zoltánnal, a Raiffeisen vezető elemzőjével, és összegyűjtöttük a politikától visszavonuló Nagy Márton legemlékezetesebb lépéseit.

Az eredményeket értékelve írtunk arról, hogy 35 év kellett hozzá, de most a fiataloké lett a rendszerváltás, majd utánajártunk, honnan került elő ez a rengeteg fiatal szavazó. Foglalkoztunk azzal, hogy a NER bűneiért megtorlást ígérő Magyar Péter olyan feladat előtt állt, amibe az elmúlt 36 év összes elszámoltatást ígérő kormányának beletört a bicskája, és történelmi cikkünkben megnéztük, hogyan fogadta Orbán Viktor a 2002-es vereséget.

Megnéztük, hogyan csapódik le a választási eredmény a fideszes nyilvánosságban: ott voltunk az első bánatfeldolgozó rendezvényen, megírtuk, hogy akad DPK, ahol „lépésről lépésre, tégláról téglára" venné vissza a hazát és hogy tömegesen bocsátja el dolgozóit a Fidesz piszkos kampányait intéző trollfarm, a Lakmusz arról írt, hogy a választás után mintha megzavarodott volna az M1, de aztán újra megtalálták Deák Dánielt, és írtunk arról is, hogy

napokkal a választás előtt még tízmilliós támogatásokat kapott Hankó Balázstól az egyesület, amelyik Penny-kártyákkal vásárolt volna neki szavazatokat,

matematikailag lett volna rá esély, de valószínűtlen, hogy a Mi Hazánk visszalépése megakadályozhatta volna a Tisza-kétharmadot,

hogy egy dolog lehet rosszabb annál, ha utálnak a szavazók – ha összekevernek azzal, akit utálnak a szavazók,

és hogy kevés sikeres húzása volt a Fidesznek a kampányban, de a tipikus orosz trükk, a kamu Magyar Péter legalább bejött.

Tyúkól

A választás utáni levezető Tyúkól-epizódban arról volt szó, hogy a utóbbi időben ellepték a plakátok az utcákat, a játszótereket meg a politika, és ebbe eléggé belefáradt mindenki, ami meg is látszik a mentális állapotunkon.