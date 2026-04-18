Japánban új nevet találtak ki a 40 foknál forróbb napokra

Japán új nevet adott azoknak a napoknak, amikor a hőmérséklet 40 fok fölé kerül, miután tavaly volt az ország legforróbb nyara.

A kokushobi kifejezést a japán és a nemzetközi média „kegyetlenül forró”, „brutálisan forró” vagy „súlyosan forró” napnak fordította. A Japán Meteorológiai Ügynökség (JMA) által pénteken bemutatott leírás a koku – azaz zord vagy kegyetlen – szót használja a hőség leírására.

A név egy országos online felmérésben bizonyult a legnépszerűbbnek, a második helyen a "szuper extrém forró nap" állt. A felmérést februárban és márciusban végezték, és nagyjából 478 000 választ kaptak, amelyekben az emberek 13 lehetőség közül választották ki a legforróbb nap leírására a kedvenc kifejezésüket. Japánban már léteznek kifejezések a 25°C, 30°C és 35°C feletti napokra is.

Az új szó a még forróbb időjárásra azután jelent meg, hogy tavaly rekordokat döntögető hőség sújtotta Japánt. A 2025-ös nyár volt ugyanis a legmelegebb az 1898-as feljegyzések kezdete óta – az átlaghőmérséklet országos szinten 2,36 Celsius-fokkal haladta meg az átlagot. Június és augusztus között kilenc nap érte el a hőmérséklet a 40 Celsius-fokot, Isesaki városában pedig új országos csúcsot, 41,8 Celsius-fokot mértek.

A rendkívül forró napok összesített száma meghaladta a 2024-ben felállított korábbi rekordot is. Például Tokióban 25 napon mértek 35°C feletti hőmérsékletet, szemben az átlagos 4,5 nappal. Kiotóban 52 nap volt magasabb a hőmérséklet ugyanezen időszak alatt, szemben az átlagos 18,5 nappal. (BBC)