Magyar Péter Bujdosó Andreát jelöli a Tisza frakcióvezetőjének

Magyar Péter, leendő miniszterelnök a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Tisza frakcióvezetőjének Bujdosó Andreát jelöli, aki eddig a párt fővárosi frakcióvezetője volt.

Mindezt azzal együtt közölte Magyar, hogy hétfőn fogja a Tisza megtartani az első frakcióülését.

Bujdosó Andreáról vezetőfejlesztési tanácsadó és gazdasági vezető, a TISZA fővárosi frakcióvezetője. Programozó-matematikai, gazdasági és szakpolitikai tanulmányokat végzett, és jelentős vezetői tapasztalatot számos szektorban.

A parlament alakuló ülése várhatóan május 9-én vagy 10-én lehet, a Tisza ugyanis egy ceremóniát akar, amin így sokan vehetnek részt. Az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások első egyeztetésén egyébként Magyar Péter mellett Bujdosó Andrea is részt vett. Az eseményről szóló tudósításunkat itt olvashatod.