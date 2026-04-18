Magyar Péter megismételt választást követel Sárváron, ahol csak egy kamu MP ráindítása miatt nyerhetett a fideszes Ágh

Magyar Péter videót tett közzé azután, hogy kiderült: a Sárvár központú Vas megyei választókerületben csak azért nyerhetett a fideszes Ágh Péter a tiszás Strompová Viktória előtt 258 szavazattal, mert egy formálisan független, de a Fideszhez köthető, Magyar Péter nevű jelölt több mint 900 szavazatot vitt el - feltehetően döntő részben a Tiszától.

A valódi Magyar Péter ezért a választás megismétlését követeli a sárvári körzetben. Szerinte a történtek azt jelentik, hogy Ágh Péter prpsz módszerrel, nyilvánvaló csalással nyert - akit a Tisza elnöke ezért felszólított, hogy ne vegye fel a mandátumát.

„Legyen új, tisztességes választás a Vas megyei 02-es választókerületben! Hajrá Strompová Viki!” - így kezdődik Magyar Péter közleménye, a videóban pedig a Tisza elnöke arról beszél, hogy „mindennek van határa. A fideszes Ágh Péter nyilvánvalóan csalással szerzett mandátumot. Így a mi szemünkben, és a Vas megyei emberek szemében ő nem országgyűlési képviselő.”

„A Vas megyei 02-es választókerületben nem egy egyszerű országgyűlési választás volt, hanem egy tudatos, orosz típusú, rosszhiszemű megtévesztéssel átszőtt szavazás. Orosz módszer a lehető legcinikusabb formában. A Fidesz eindított egy nem is a választókerületben élő, lelkes DPK-tag és a fideszes eseményeket látogató, Magyar Péter nevű kamujelöltet, aki 909 szavazatot kapott. A Tisza jelöltje, Strompová Viktória mindössze 258 szavazattal maradt alul. Ez így nem egy tiszta politikai verseny volt, hanem a szavazók szándékos átverése. Sokkal durvább csalás ez, mint a Fidesz által alkalmazott, sok egyéb visszaélés.”

Mint mi is megírtuk, a Sárvár környékén a semmiből felbukkant, a kampányban végig rejtőzködő másik Magyar Péter nem is a sárvári körzetben lakik, Ausztriában dolgozik, és hithű fideszes. Amíg le nem takarította a Facebookját, számos fotón szerepelt együtt prominens fideszesekkel, köztük Orbán Viktorral, és részt vett a március 15-ei békemeneten is – miközben akkor már elvileg független jelölt volt.

Magyar (mármint a Tisza elnöke) ezt a videójában azzal egészíti ki, hogy a sárvári választókerületben több jelölt, így a kamu Magyar Péter aláírásgyűjtése kapcsán jelenleg is rendőrségi nyomozás zajlik. A rendőrség a tájékoztatása szerint már büntetőeljárást is indított a választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt.

„A fideszes Ágh Péter hatalomvágyból elkövetett aljassága ez, amellyel a Vas megyei választóit félrevezette.Szijjártó Péter és Lázár János táskahordója ezzel morálisan és politikailag is teljesen megsemmisült. És ennek a következő négy év minden napján hangot is fogunk adni.”

- mondja Magyar Péter, majd pedig a fideszes győztes Ághot arra szólítja fe, hogy ne vegye fel a mandátumát: „Ágh Péternek most egy kérdésre kell válaszolnia: a saját hatalma fontosabb számára, vagy az észak-vasi emberek valódi akarata. Ezennel felszólítom, hogy ha van benne minimális erkölcsi iránytű, akkor a választópolgárok érdekében ne vegye fel a mandátumát, és legyen a választókerületben új, tisztességes választás.”

Ágh Péter, Fidesz Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza elnöke a párt saját jelöltjét, a 258 szavazattal szerinte csak a kamujelölt miatt alulmaradó Stromopvá Viktóriát arra kérte, hogy minden nap viselkedjen úgy, büszként, mintha ő lenne a választókerület megválasztott egyéni képviselője.

