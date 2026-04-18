„Mintha Kokó kiütötte volna Muhammad Alit” – Font Sándort 28 év után sodorta el a Tisza áradása

Font Sándor 1998 óta képviselte Bács-Kiskun megyét a parlamentben.

Vasárnapi veresége így sokakat meglepett.

A képviselő által magára hagyott kalocsaiakat azonban nem.

Az országos trend mellett a be nem váltott ígéretek is közrejátszottak a politikus vereségében.

„Saját bevallása szerint káros szenvedélye az alvás, na meg a pálinka kóstolása” – írta Font Sándorról a Pálinka Nemzeti Tanács 2020-ban, amikor a fideszes politikus megkapta a szervezet életműdíját. Nemcsak akkor, hanem még múlt héten sem gondolták sokan, hogy Font 2026. április 13-tól korlátozások nélkül hódolhat majd a káros szenvedélyeinek.

A politikus ugyanis 1998 óta nyerte a Bács-Kiskun megyei választókerületét, és az idei választást is egyértelmű esélyesként várta. A Tisza áradása azonban őt is elsodorta. Bukásának okait a Dunától az – 1990-es években feketegazdaságával országos hírnevet szerző – Aranyháromszögig terjedő választókerületében kerestük.

A fülbevalós keresztény

Előbb azonban pár gondolat arról, hogy ki is Font Sándor. A képviselő időtállóságáról sokat elmond, hogy első választási győzelmekor másfél éves voltam, fotós kollégám pedig meg sem született. Huszonnyolc éves politikai karrierjéről pedig az mond el sokat, hogy tapasztaltabb kollégáim sem tudtak emlékezetes pillanatot felidézni vele kapcsolatban. A szürke eminenciás leginkább arról híresült el, hogy rendszeresen kártyázott Orbán Viktorral, és februárban alapító tagként ultizott a miniszterelnökkel, Pintér Sándorral és Korda Györggyel az Ulti Digitális Polgári Kör első ülésén.

Font Sándor-plakát Kalocsán Fotó: Kristóf Balázs/444

Politikai indulásával kapcsolatban a következőt írta a Pálinka Nemzeti Tanács:

„Országos politikai pályáját az MDF-ben kezdte, Lezsák Sándor pártvezető figyelmét a soltvadkerti esperes hívta fel, hogy van náluk egy tehetséges, a közélet dolgai iránt fogékony, gazdálkodó keresztény családból származó, becsületes fiatalember, aki a tágabb és szűkebb közösségéért sokat tehetne. Az első találkozóra Lezsák Sándor lányával indult Soltvadkertre, és amikor kezet fogtak, akkor látta, hogy egy fülbevaló van Font Sándor fülében. Ez egy kicsit annak ellenére elbizonytalanította, hogy a lánya azon a véleményen volt: micsoda jó fej! Azóta sok idő eltelt, ami a példán keresztül is azt bizonyítja: nem helyes, ha az ember a külsőségek alapján ítél.”

Font első két győzelmét még az MDF és a Fidesz közös jelöltjeként aratta, 2004-ben azonban kizárták az MDF frakciójából, így nem sokkal később csatlakozott a Fideszhez. A választókerületek 2014-es átrajzolása után már nemcsak a kiskőrösi, hanem a kalocsai körzetet is képviselte. Április 12-én viszont 7 százalékponttal kikapott a Tisza Párt jelöltjétől, a tanárból lett paprikatermelőtől, Judák Zsolttól. Sorsszerű, hogy választókerületét ugyanakkor vesztette el, mint mentora, Lezsák Sándor a sajátját.

Bács-Kiskun 03 Kalocsa április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 98,81% TISZA Judák Zsolt 49,37% 23 137 szavazat FIDESZ-KDNP Font Sándor 42,18% 19 767 szavazat Mi Hazánk Szabó Patrik 6,1% 2861 szavazat DK Kókai Katalin 1,58% 742 szavazat Független Kőszegi Mihály 0,76% 358 szavazat Részvétel: 77,88% Érvényes: 46 865 Érvénytelen: 315 Bővebben a kerületről

Az utolsó három hétben fordult a helyzet

A bukás okainak felfejtését Bagó Zoltánnal, Kalocsa polgármesterénél kezdtük. Bagó az 1990-es évek végén a Fidesz ifjú titánjaként robbant be a megyei politikába, 2002-ben pedig már parlamenti képviselő lett. A 2010-2014-es ciklusban EP-képviselőként dolgozott, majd kilépett a Fideszből, és a civil életben folytatta a karrierjét. A politikába 2019-ben, kalocsai önkormányzati képviselőként tért vissza, 2024-ben pedig egy részben megismételt választás után elhódította a polgármesteri pozíciót a Fidesztől.

Bagó Zoltán Fotó: Kristóf Balázs/444

Mivel a két politikus viszonya a parlamenti kampányt is befolyásolta, Bagóval először a Fonttal kapcsolatos emlékeit beszéltük át.