Újra Lezsák Sándor lett a Nemzeti Fórum elnöke

A Fidesz szövetségesét a Nemzeti Fórum Egyesületet nem rázta meg, hogy Lezsák Sándor vasárnap súlyos vereséget szenvedett a Bács-Kiskun 4-es választókörzetben, a szombati tisztújító országos gyűlésén újra elnökké választották. A budapesti Képviselői Irodaházban tartott küldöttgyűlés szavaztak az egyesület alelnökeiről, etikai és felügyelő bizottságának tagjairól is.

Lezsák Sándor
A Nemzeti Fórum Egyesületet 2004 őszén Lezsák Sándor vezetésével alakították meg az MDF-ből kizárt és a pártból a kizárások miatt kivált országgyűlési képviselők.

Bács-Kiskun 04

Kiskunfélegyháza április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 100%
  1. DR. Kovács Gyula
    DR. Kovács Gyula
    TISZA
    50,7%
    27 197 szavazat
  2. Lezsák Sándor
    Lezsák Sándor
    FIDESZ-KDNP
    41,2%
    22 100 szavazat
  3. Endre Béla
    Endre Béla
    Mi Hazánk
    6,78%
    3639 szavazat
  4. Sarkadi Pál
    Sarkadi Pál
    DK
    0,63%
    340 szavazat
  5. Nagy Imre
    Független
    0,53%
    282 szavazat
  6. Horváth Annamária
    Horváth Annamária
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,17%
    89 szavazat
Részvétel: 76,46% Érvényes: 53 647 Érvénytelen: 322


