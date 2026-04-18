Újra Lezsák Sándor lett a Nemzeti Fórum elnöke

A Fidesz szövetségesét a Nemzeti Fórum Egyesületet nem rázta meg, hogy Lezsák Sándor vasárnap súlyos vereséget szenvedett a Bács-Kiskun 4-es választókörzetben, a szombati tisztújító országos gyűlésén újra elnökké választották. A budapesti Képviselői Irodaházban tartott küldöttgyűlés szavaztak az egyesület alelnökeiről, etikai és felügyelő bizottságának tagjairól is.

Lezsák Sándor Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA

A Nemzeti Fórum Egyesületet 2004 őszén Lezsák Sándor vezetésével alakították meg az MDF-ből kizárt és a pártból a kizárások miatt kivált országgyűlési képviselők.

Bács-Kiskun 04 Kiskunfélegyháza április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 100% TISZA DR. Kovács Gyula 50,7% 27 197 szavazat FIDESZ-KDNP Lezsák Sándor 41,2% 22 100 szavazat Mi Hazánk Endre Béla 6,78% 3639 szavazat DK Sarkadi Pál 0,63% 340 szavazat Független Nagy Imre 0,53% 282 szavazat A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt Horváth Annamária 0,17% 89 szavazat Részvétel: 76,46% Érvényes: 53 647 Érvénytelen: 322 Bővebben a kerületről



