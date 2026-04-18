Válogatás nélkül lövöldözött az emberekre egy férfi Kijevben

Kijevben egy karabéllyal felfegyverzett férfi válogatás nélkül lövöldözött a járókelőkre, miután előzetesen felgyújtotta a saját lakását. A támadó elbarikádozta magát a Velmart bevásárlóközpontban, ahol 40 percig tárgyalt a különlegyes egységekkel, de miután megölt egy túszt, a kommandósok megrohamozták az üzletet, és megölték a támadót. Ruszlán Kravcsenko ukrán főügyész közlése szerint a támadó egy 58 éves, moszkvai születésű férfi volt.

Eddig 6 halottról és 14 sérültről tudni. A sérültek között van a szupermarket biztonsági őre is. A támadó által felgyújtott lakás melletti szomszédjában pedig egy 4 hónapos csecsemő is szén-monoxid-mérgezést szenvedett.

A férfi a támadáshoz használt fegyvert legálisan tartotta. Ihor Klimenko belügyminiszter szerint a férfi 2023-ban kérte az engedély meghosszabbítását, és minden szükséges dokumentumot benyújtott, köztük orvosi igazolást is. (RBC/Pravda)