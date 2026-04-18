Zsebi, Lolka, Pacsi, Pizsi és a többiek: 10 zebra van a Mészáros Lőrinchez kötődő vadásztársaság tulajdonában

Hadházy Ákos országgyűlési képviselő kérdésére a Nébih két hónappal később, a választás után válaszolt, ami szerint a Mészáros Lőrinchez közvetetten kötődő Válvölgye Vadásztársaság tulajdonában 10 zebra áll. A hatóság név szerint is megnevezte őket:

Zsebi, Pilla, Szuszi, Pizsi, Pulcsi, Bolka, Bendegúz, Tihamér, Lolka és Pacsi.

Az állatok tulajdonosa a kezdetektől a Válvölgye Vadásztársaság. A zebrák közül Pilla érkezett először, 2017. május 5-én, így ő már kilenc éve a vadásztársaság tulajdona. A Zsebi nevű zebra 2025. 05. 18.-án érkezett, az összes többi állat pedig 2024. 05. 31.-én.

Itt érdemes azért megjegyezni, hogy Orbán Viktor születésnapja pont május 31-én van.

Az állatorvos végzettségű Hadházy Ákos azonban jelenleg aggódik az állatokért, mivel „a Kontroll drónvideója alapján jelenleg csak négy zebra éldegél Hatvanpuszta mellett”. Szerinte az állatok egy részét exterminálhatták, egy másik részét pedig a belátástól védettebb, szűkebb karámba zárhatták.

Hadházy megkérdezte a lapot, amely azt mondta, mindent megnéztek, de csak négy zebrát láttak, viszont megígérték, hogy hamarosan újra megnézik a szafariparkot.