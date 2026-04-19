A civil választási jelentés szerint a választási folyamatot rendszerszintű egyenlőtlenségek jellemezték, de a szavazás napja alapvetően rendben zajlott

Elkészült a 2026-os országgyűlési választást feldolgozó átfogó civil jelentés, ami több száz megfigyelő, szavazatszámláló és választópolgár tapasztalataira építve értékeli a választási folyamat egészét. A jelentést a 20k – Szabad Szavazat, a K-Monitor, a Magyar Helsinki Bizottság, a Mérték Médiafigyelő Műhely, a Political Capital és a TASZ közösen mutatta be.

A jelentés szerint a 2026-os választást rendszerszintű egyenlőtlenségek jellemezték. Az állami és pártkommunikáció összefonódása, az állami erőforrások kampánycélú felhasználása, a kampányfinanszírozás átláthatatlansága, a médiapluralizmus hiányosságai és a választási jogorvoslatok korlátozott működése mind hozzájárultak ahhoz, hogy a politikai verseny feltételei ne legyenek egyenlőek.

Fotó: Németh Dániel/444

A dokumentum ugyanakkor azt is kiemeli, hogy a szavazás napja összességében komoly incidensek nélkül zajlott, és a választási szervek technikai, logisztikai feladataikat alapvetően megfelelően látták el. A civil és önkéntes szereplők jelenléte, a szavazatszámláló bizottságokban dolgozó delegáltak munkája, valamint a jogsegélyszolgálatok és incidensbejelentő rendszerek működése fontos szerepet játszott a választás tisztaságának védelmében.

A szervezetek szerint ugyanakkor továbbra is súlyos probléma, hogy Magyarországon a jogszabályok nem teszik lehetővé a civil választási megfigyelést. Ez indokolatlanul korlátozza a társadalmi kontroll lehetőségét, és gyengíti a választásokba vetett bizalmat. (helsinki.hu)