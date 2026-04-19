A kamu Magyar Péter tavaly júniusban kérdezett a szombathelyi Lázárinfón

- Magyar Péter vagyok.

- Jó estét kívánok, Magyar úr! Gratulálok a tőzsdei sikerekhez.

- Sajnos én nem tőzsdézem. Azután érdeklődöm, hogy miniszter úr mindig hangos az ukrán ügyben, míg a Tisza Párt ebből nagyon kivonja magát. Amióta megvolt a választás, az az 52 százalék, azóta csendben vannak. Mi ez az éles különbség, hogy ön megnyilatkozik, ők meg csendben vannak?

Ez a párbeszéd 2025. június 13-án hangzott el, a szombathelyi Lázárinfón. A kérdező pedig a kamu Magyar Péterként elhíresült férfi volt, aki a múlt vasárnapi választáson független jelöltként 909 szavazatot kapott a sárvári választókerületben, amit végül 258 szavazatos különbséggel nyert meg Lázár János államtitkára, Ágh Péter a tiszás Strompová Viktória előtt. Gyakorlatilag Magyar Péter indítása volt a Fidesz egyetlen piszkos trükkje, ami bejött a választáson.

A hithű fideszes Magyar Péter egyébként Szombathelytől pár kilométerre, Bucsuban lakik, és Ausztriában dolgozik. Amíg le nem takarította a Facebookját, számos fotón szerepelt együtt prominens fideszesekkel, köztük Orbán Viktorral, és részt vett a március 15-ei békemeneten is – miközben akkor már elvileg független jelölt volt.