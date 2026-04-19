A Tisza Budapesten és Csongrád-Csanádban volt a legerősebb, és még a legfideszesebb megyében is lenyomta a kormánypártot

Felkerültek a Nemzeti Választási Iroda weboldalára a végleges választási adatok. Összegyűjtöttünk pár érdekes adatot.
Legaktívabb megyék:
- Vas (83,49%),
- Győr-Moson-Sopron (83,45%),
- Budapest (83,10%).
Legpasszívabb megyék:
- Borsod-Abaúj-Zemplén (73,74%),
- Szabolcs-Szatmár-Bereg (74,36%),
- Jász-Nagykun-Szolnok (75,76%).
Budapesti pártlistás eredmény:
- Tisza (63,76%),
- Fidesz-KDNP (28,36%),
- Mi Hazánk (4,59%),
- Demokratikus Koalíció (1,69%),
- Magyar Kétfarkú Kutya Párt (1,42%).
Legtiszásabb megyék:
- Budapest (63,76%),
- Csongrád-Csanád (59,85%),
- Komárom-Esztergom (56,08%).
Legfideszesebb megyék (a Tisza még ezekben is megelőzte a Fideszt):
- Szabolcs-Szatmár-Bereg (43,35%),
- Vas (43,21%),
- Tolna (42,4%).