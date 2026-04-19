Borbás Marcsi is visszaszólt Kocsis Máténak: Az árulás vádja méltatlan, és bízom benne, hogy visszahull a vádló fejére

Kocsis Máté, a Fidesz leköszönő frakcióvezetője egy vasárnap kirakott, kifejezetten hosszú Facebook-posztban értékelte a választási vereséget.

Ebben külön listázta a Fidesz „kis házi árulóit”, akik „egyszer csak fojtogatónak érezték a hazai levegőt”, és mások mellett példaként hozta Borbás Marcsi szakácsot, méghozzá így:

Borbás Marcsi, aki évek alatt közel 3 milliárdot kapott a főzős műsoraira, de pont a választások előtt kezdte el azt érezni, hogy neki “kétszer annyit kell dolgoznia ugyanazért a pénzért, mint régen”. Brühühü.

Borbás Marcsi szintén Facebook-posztban reagált, mint írta, akkor értesült Kocsis Máté kifakadásáról, amikor épp kerékpározott a gyönyörű tavaszban. Majd azzal folytatta:

Nem ismerem Kocsis Mátét, sosem találkoztam, vagy beszéltem vele. Most először szólított meg, és mindjárt árulónak nevezett. A „bűnöm” az, hogy egy interjúban így fogalmaztam: „ma kétszer annyit kell dolgoznom, hogy ugyanannyim legyen, mint régen.” Szeretném megerősíteni, hogy így gondolom ezt most is. Ugyanis ez az igazság. Kocsis szerint azért tesz engem ez a röpke mondat árulóvá, mert rengeteg pénzt kaptam a főzőműsoraimra az évek alatt. Ő ugyan nem írja le, de én fontosnak tartom megemlíteni: 16 év alatt, heti rendszerességgel készített műsorok összességéről van szó. Utoljára ezzel a „sztorival” - mármint, hogy személy szerint én jelentős összegeket kapnék a közszolgálati televíziótól - egy bulvárlap próbálkozott. Az ellenük indított pert, túlzás nélkül állíthatom, öt perc alatt nyertük meg a bíróságon. Kb. ennyi időre volt szüksége a bírónak, hogy elítélje a hírhamisítókat.

Borbás a posztban azt írja, a Kocsis által emlegetett pénzt nem ő vitte haza, hanem az általuk 16 évig készített műsorok gyártási költsége volt, a műsorok pedig a közszolgálati televízió tulajdonát képezték. Posztját azzal zárta:

Kocsis szerint áruló vagyok, hiszen ha cégünk dolgozott a köztévének, akkor engem valami furcsa omerta kötelez arra, hogy… mire is? Bele se akarok gondolni, nem érdekel a politika. Az árulás vádja méltatlan, és bízom benne, hogy visszahull a vádló fejére. Ami pedig az anyagiak hamis színben való feltüntetését illeti, az ügyvédünknek már ismerős pálya lesz.

Borbás előtt Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz alapítója és tulajdonosa is reagált Kocsis kirohanására.