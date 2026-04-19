DJ Jeszy megtalálta a vereség okát: az indiai útján bálványimádást elkövető Orbán szabadította el a negatív energiákat

Hajdu Péter vendége volt Jeszenszky Zsolt, azaz DJ Jeszy, a fő téma pedig a Fidesz történelmi veresége volt. Nagyjából egy órán keresztül különösebb izgalmak nélkül zajlott a dipsuta, a Nagy Megfejtésre az utolsó pár percben került sor, de előtte idézzük fel gyorsan a hátteret.
Tehát 2025 januárjában derült ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök körutazást tesz Indiában feleségével, Lévai Anikóval és két lányával, illetve egy ötfős „tisztviselő csapattal”. Jó drága helyen szálltak meg, volt vicceskedős tuktukozás, és egyebek, hogy pontosan mi volt az utazás célja, az sosem derült ki, utólag Orbán egyrészt úgy jellemezte Indiát, hogy „[é]rdemes megnézni, de azért Felcsút a király”, a Blikknek pedig arra a felvetésre, miszerint „van, aki azt állítja, hogy egészségügyi okokból, gyógykezelés miatt utazott Indiába”, azt reagálta: „Makkegészséges vagyok. Ne reménykedjenek!”
És akkor innentől a szó Jeszenszky Zsolté:
Ezután arra futtatja ki a gondolatmenetet, hogy a sátán hogyan kísérti meg az embereket - vagy akár egész nemzeteket is -, hogy aztán elbukjanak, ennek oka pedig az, hogy beengedtünk negatív energiákat.
„Tudom, hogy hajmeresztő gondolat, de az a helyzet, hogy lehet ezekre legyinteni, de sok mindent megmagyaráz... Nekünk most az a dolgunk, hogy visszaépítsük, hogy kizárjuk a negatív szellemi energiákat a politikai közösségünkből, meg mondjuk a nemzetből is, és építsünk vissza egy istenfélő, olyan közösséget, amelyik aztán majd nyilván el fogja követni a maga hibáit, de még nem követ el olyan hibákat, hogy magára húzza a belzebubi átkot.”
Hajdu Péter erre már csak annyit tud mondani, hogy ha elviszik ebbe az irányba az önvizsgálatot, az hatalmas zsákutca, ezért azoknak a nézőknek, akik véletlenül csak az utolsó 4 percre kapcsolódtak be, azt javasolja, hogy nézzék meg a beszélgetés elejét is, „mert az tök oké volt”.
Hát így állunk.
Indiából adott interjút a Blikknek, azt üzeni: „Aki luxusra vágyik, menjen inkább egy osztrák síparadicsomba vagy a Bahamákra. Akit a kultúra érdekel, jöjjön Indiába!”
Jó sokáig tart majd.
A miniszterelnök indiai viseletben fotózkodott Keralában.
Az őt és családját tuktukozni szállító sofőrökkel pózol, ugyanabban az ingben, amiben 2022 nyarán egy horvát étteremben fotózkodott.
Orbánt megnevettette a sofőr egy ferraris viccel.