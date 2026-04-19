Donald Trump üzent Iránnak: Nincs többé Mr. Kedves Srác!

Az Egyesült Államok küldöttsége hétfőn ismét Pakisztánban lesz, hogy tárgyaljon Irán képviselőivel - közölte Donald Trump amerikai elnök vasárnap internetes közösségi oldalán.

Az elnök a Truth Social felületén megjelent bejegyzésben azt írta, hogy Washington egy „nagyon tisztességes és észszerű” megállapodási javaslatot tett Iránnak, és reményét fejezte ki, hogy azt elfogadják teheráni részről. „Ha nem fogadják el, akkor az Egyesült Államok minden egyes erőművet és hidat lerombol” - ismételte meg korábbi fenyegetését Trump.

Az amerikai elnök egyben helytelennek nevezte, hogy iráni részről szombaton rálőttek több teherszállító hajóra a Hormuzi-szorosban. A hajózási útvonal Irán által bejelentett ismételt lezárását „furcsának” nevezte, megjegyezve, hogy az Egyesült Államok a hétfőn életbe lépett blokáddal már megtette azt. Donald Trump azt írta, hogy Irán a kikötőit érő blokáddal naponta 500 millió dollárt veszít, és Hormuzi-szoros lezárásával csak „segíti” az amerikai célok elérését. Megjegyezte, hogy számos tankhajó tart az amerikai kőolajkikötők felé, hogy onnan vásárolják meg a kőolajat a Közel-Kelet helyett.

NO MORE MR. NICE GUY! - írta csupa nagy betűvel az amerikai elnök, avagy Nincs többé Mr. Kedves Srác, Alice Cooper után szabadon.

Donald Trump szintén vasárnap washingtoni idő szerint reggel az ABC televíziónak adott egy rövid nyilatkozatot, amiben azt hangoztatta, hogy Iránnal lesz megállapodás, a kérdés annyi, hogy ezt „szép szóval vagy erővel” érik-e el.

Trump szavait némileg árnyalja, hogy vasárnap megszólalt Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke is, aki viszont azt mondta, hogy továbbra is jelentős nézeteltérések vannak Irán és az Egyesült Államok között annak ellenére, hogy sikerült előrehaladást elérni a béketárgyalásokon.

„Néhány kérdésben már megállapodtunk, de más kérdésekben messze vagyunk még a végleges megegyezéstől” - fogalmazott. Mohammed Bákir Kalibaf szerint Irán álláspontja az, hogy a végleges megállapodásnak mindkét fél kölcsönös kötelezettségvállalásán kell alapulnia. „Az úgy nem megy, hogy mi teljesítjük a kötelezettségeinket, a másik fél pedig cserébe semmit sem tesz.” Ehhez hozzátette, hogy Iránnak továbbra is vitái vannak az Egyesült Államokkal Teherán atomprogramja és a Hormuzi-szoros kapcsán, de kijelentette, hogy országa elkötelezett a tartós béke megteremtése mellett.

Az Irán és az Egyesült Államok közötti békemegállapodás megkötése érdekében életbe lépett 10 napos tűzszünet kedden éjfélkor jár le. Az Egyesült Államok hétfőn hirdetett meg teljes blokádot Irán kikötőire, ennek értelmében egyetlen onnan kifutott hajót sem engednek áthaladni a Hormuzi-szoroson. Szombati közlés szerint 5 nap alatt 23 teherhajót fordítottak vissza az amerikai haditengerészet egységei az iráni partok felé. (via MTI)