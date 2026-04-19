Dopeman: Visszaadom a díszpolgárságomat, b*zdmeg

Zajlik a választások utáni traumafeldolgozás, ki így, ki úgy értékeli a múlt vasárnap történteket.

Dopeman is elárulta, mi érinti igazán érzékenyen a kétharmados vereségben:

Ami a választás végeredményét illeti, egy dolog érint igazán érzékenyen, mégpedig az, hogy a szeretett drága VIII. kerületemből Csipke Józsefvárost csináltak a választópolgárok. Na meg hogy a first lady egy férfi. Ezért már tényleg old school vagyok. Visszaadom a díszpolgárságomat, bazdmeg.

Az Orbán Viktorral a kampányidőszakban sokat pacsizó és diskuráló, sőt, Jó Arcok néven saját DPK-t alapító rapper vélhetően arra gondolt, hogy Bódis Kriszta nyerte meg azt a választókerületet, amibe Józsefváros is tartozik, méghozzá meggyőző fölénnyel.

Budapest 02

V–VIII–IX. kerület április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 100%
  1. Bódis Kriszta
    TISZA
    63,8%
    35 772 szavazat
  2. DR. Ferencz Orsolya
    FIDESZ-KDNP
    29,45%
    16 512 szavazat
  3. Kvacskay Károly
    Mi Hazánk
    3,44%
    1929 szavazat
  4. DR. Gergely Andrea
    MKKP
    1,28%
    717 szavazat
  5. Halmai Richárd
    DK
    1,04%
    582 szavazat
  6. Csárdi Antal
    Független
    0,91%
    511 szavazat
  7. Simon György
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,08%
    47 szavazat
Részvétel: 72,09% Érvényes: 56 070 Érvénytelen: 248

Ami viszont a díszpolgári címet illeti: kérdéses, pontosan mit is ad vissza Pityinger László, ugyanis a 2008 óta vezetett listán (akkor Cseh Tamás kapta meg) nem szerepel a neve, ahogy egyébként a híres józsefvárosiakat összegyűjtő aloldalon sem - ami amúgy fura, mivel azon például az Animal Cannibals is helyet kapott, mint a hazai rapszcéna jeles képviselői, akik a Józsefvárosban élnek.

Az old school rapper életművének legfontosabb állomásait itt szedtük össze, a kampányban végzett munkáját pedig itt értékeltük.

