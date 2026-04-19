Esővel és jéggel érkezik a hidegfront

A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap délután véget ér a jó idő, egy nyugatról érkező hidegfront ugyanis lehűlést, zivatarokat, jeget és megerősödő szelet hoz magával.

Vasárnap kora délutántól az érkező hidegfront hatására főként a Nyugat-Dunántúlon fordulhatnak elő zivatarok, amiket átmenetileg viharos széllökések és apró szemű jég kísérhet. Az esti, késő esti órákra fokozatosan csökken a zivatarhajlam. Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyékre a zivatarok miatt első fokú riasztást adtak ki.

Zivatarfelhők Nagykanizsa felett 2019. július 7-én Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Az előrejelzés alapján az országban mindenhol eshet majd az eső. A hidegfront vasárnap estére éri el az ország közepét, majd kelet felé halad tovább. Késő estére 6 és 12 fok közé eshet a hőmérséklet.

Hétfőn a késő délelőtti, déli óráktól kezdődően elsősorban az északkeleti megyékben, később alacsonyabb valószínűséggel a délnyugati határszél közelében is képződhetnek zivatarok, amiket apró szemű jég és szélerősödés kísérhet.