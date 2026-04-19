Földbe állt a Magyar Ikárosz

Bő egy évvel ezelőtt, 2025 márciusának elején A magyar Ikárosz címmel írtam TLDR hosszúságú elemző cikket Orbánról. A lényege 3 mondatban: 1.) Orbán, a magyar Ikárosz, elérte célját és minden addigi honfitársánál magasabbra szárnyalt: 2025 elejére a világ egyik legismertebb politikusává vált, aki bármikor felhívhat 2-t a világ 3 meghatározó vezetője közül, az amerikai és az orosz elnököt. 2.) De a diadal csalóka, mert a nemzetközi nyomulás miatt rég magasról tett Magyarországra és emiatt lényegében már akkor elvesztette a 2026-os választásokat. 3.) És még az se biztos, hogy maga a nemzetközi nyomulás megérte, hiszen igen kérdéses, hogy a barátainak hitt nagykutyák éles helyzetben levehetők-e bármilyen valós segítségre.

Ugorjunk 10-11 hónapot! A világ legbefolyásosabb embere és magyarja lényegében semmilyen értékelhető segítséget sem kapott a kampányához a barátainak tartott nagykutyáktól. Donald Trump annyit sem tett meg neki, hogy egy budapesti látogatással megtolja a kampányát. Amerikában és Európában egyformán népszerűtlen alelnökét, J. D. Vance-t küldte át maga helyett. Arról jó pár hiteles információ jelent meg, hogy Vlagyimir Putyin legalább a rendelkezésére bocsátotta a titkosszolgálati-választási gépezetét, de ilyen fokú népszerűtlenséget a GRU sem tudott kezelni. Ők végül is egy olyan politikus újraválasztatásában szakértők – Putyinéban – aki az övéi körében rásegítés nélkül is tényleg elég népszerű.

Ugorjunk tovább mostanáig. Az elmúlt 48 órában Donald Trump, a hivatalos legjobb barát és BFF hétfőn első rákérdezésre még méltatni sem volt hajlandó, kedden annyit mondott róla, hogy „a barátom volt”, szerdán már arról beszélt, hogy nem aggódik Orbán veresége miatt és Magyar Péter is jó ember és máris kedveli. Putyin szóvivője pedig arról beszélt szerdán, hogy pragmatikusan kezelik a miniszterelnökváltást.

Orbán külpolitikai nyomulásának mérlegét persze nem kampánytrükkökön és a bukása utáni gesztusokon érdemes lemérni, hiszen azt ő maga sem várhatta, hogy bánatukban majd felgyújtják magukat a világ vezetői. De nézzük, mi derült ki Orbán nemzetközi projektjéről 2025 tavasza óta!

Mindig is mert kockáztatni