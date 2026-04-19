Kocsis Máté: A Fidesz 0,1 százaléka, a sunyi, pénzéhes potyautasok hurkolták a kötelet a nyakunk köré

Kocsis Máté eredetileg péntek este szerepelt volna a Hír TV-n, de az interjút beharangozó posztok és cikkek váratlanul eltűntek az internetről, Kocsis helyett pedig Orbán Balázs került a képernyőre. A Fidesz leköszönő frakcióvezetője (márciusi fórumát idézve Lendvai Ildikója) végül egy vasárnap kirakott, kifejezetten hosszú Facebook-posztban értékelte a választási vereséget.

Kocsis szerint Orbán Viktor gerinces vezetőként magára vállalta a teljes felelősséget, de a kép árnyaltabb. A „baloldali sajtó” ugyanis korrupciós vádakat épített fel, amiket összekötött a Fidesszel. „Eljutottunk oda, hogy lényegében bármelyik gazdag magyar, bármelyik sikeres vállalkozó, de bármely falusi polgármester is lehet »korrupt« csak azért, mert jobban él, mint a többiek, többje van, és valakik azt mondják rá.” Kocsis szerint a stratégia azért működött, mert néhányan muníciót szolgáltattak hozzá. Ilyenek voltak a gátlástalan, kormányzati tisztségekre hajtó emberek (pl. Magyar Péter) és egyes milliárdosok.

Kocsis szerint néhány milliárdos nem értette, hogy a korrupciós narratíva miatt „egy 40-50 milliós ruci egy átlagos kedden a közvélemény szemében csak korrupcióból származhat. Akkor is ha nem.” Emellett azt sem értették, hogy a hivalkodó életmódjuk rombolta a Fidesz megítélését.

Az MNB-botrány főszereplőjét, Matolcsy Ádámot külön kiemelte. Azt írta, hogy a volt jegybankelnök fia „irgalmatlan károkat okozott” a kormányzása idején és a kampányban, mert személyét a Fidesz ellenfelei összemosták a párttal. Bár szerinte igaza volt a miniszterelnöknek, amikor azt nyilatkozta, hogy nem avatkozik be az igazságszolgáltatás működésébe, „az államgépezet nagyot hibázott azzal, hogy máig nem lépett semmit. Az ilyen esetek miatt gondolhatják sokan az országot következmények nélkülinek, miközben nem az.”

Kocsis szerint Matolcsy Ádám összekötője már a kampány alatt is a Tisza gazdasági holdudvara környékén volt, „a liberális propagandagépezet is megkezdte Matolcsyék mosdatását”.

Kocsis Máté Fotó: Kristóf Balázs/444

Kocsis külön listázta a Fidesz „kis házi árulóit”, akik „egyszer csak fojtogatónak érezték a hazai levegő”t. Példaként hozta Borbás Marcsi szakácsot, Balogh Levente üzletembert, a Szentkirályi ásványvíz tulajdonosát és Wáberer György milliárdost, korábbi kormánybiztost, aki a kampány hajrájában állt be a Tisza mögé.

A Fidesz megújulásával kapcsolatban azt írta, hogy olyan Fideszt kell csinálni, amit régen nagyon szerettek az emberek. Ez azt jelenti, hogy a parlamenti frakcióba nem férnek be azok, akik

már nem tudnak teljes erejükkel harcolni, vagy megunták, elfáradtak,

nem tudnak elszámolni a vagyonukkal, a rájuk bízott feladatokkal, hivatalukban töltött idővel,

vagy a liberális lejárató-gépezet áldozatai lettek, és ezért már nem tudnak hozzátenni a munkához.

„Lesznek, akik maguk döntenek a sorsukról, lesznek akikről a közösség. Egy azonban biztos: újra hadrendbe állunk.”

Kocsis végül arról írt, hogy sok hiba, bűn és árulás történt a Fidesz környékén, miközben „sok sunyi, pénzéhes potyautas” utazott velük. Viszont a pártjuk 99,9 százaléka nem ilyen, a maradék 0,1 százalék „hurkolta a kötelet a nyakunk köré, és ez nem mehet így tovább”. Szerinte a következő években kiderül majd, hogy a Tisza becsapta az embereket, így a fideszeseknek ismét igaza lesz.