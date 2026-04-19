Nyolc gyereket öltek meg egy louisianai fegyveres támadásban

Nyolc gyereket öltek meg egy tömeges lövöldözésben a louisianai Shreveportban vasárnap reggel – közölte a rendőrség. A Shreveporti Rendőrkapitányság szóvivője szerint a hatóságokat reggel 6 óra után riasztották egy családi vita miatt bejelentett esethez.

A rendőrség szerint összesen tíz embert lőttek meg, közülük nyolcan életüket vesztették, az áldozatok 1 és 14 év közöttiek voltak. A támadás több helyszínen zajlott, a lövöldözés mellett egy közeli utcában és egy másik háznál is történt incidens, ahová egyes áldozatok menekültek.

A támadó a helyszín elhagyása után autót rabolt, majd rendőrségi üldözés közben lelőtték. A hatóságok szerint valószínűleg ő adta le a lövéseket minden helyszínen, és az áldozatok egy része a rokonai közé tartozott. A motiváció egyelőre nem ismert, a nyomozás folyamatban van. (via NBC)