Szijjártó Péter 150 óra szünet után újra posztolt

Szijjártó Péter először posztolt a Facebook-oldalára a választás óta. A leköszönő külügyminiszter azonban nem politikai tartalmat, hanem egy barátaival készült képet osztott meg, amihez ezt írta:

Akármi történik, akármi történt, a mi szövetségünk: örök + 2 év. Elkezdtük: Dunakeszi Kinizsi. Ma: Csak a Kispest!

A fotó nagy valószínűséggel azután készült, hogy Szijjártó kedvenc focicsapata, a Budapesti Honvéd 2-1-re legyőzte a Mezőkövesdet az NB II-ben. A Dunakeszi Kinizsivel pedig arra a futsalcsapatra utalt a miniszter, amiből az évek során több csapattársa is állami pozíciókba került.

Szijjártó a Fidesz-kampány fő arca volt Orbán Viktor és Lázár János mellett. A választás estéjén azonban hiányzott a vereséget elismerő miniszterelnök mellől, és a következő napokban sem adott hivatalosan életjelet magáról. A szerdai kormányülésen viszont részt vett.