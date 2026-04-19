Tizenöt éve a cseh elnök ellopott egy tollat, most az utódja visszaadta

A cseh diplomácia egyik legismertebb epizódja teljes kört írt le, miután Petr Pavel cseh elnök chilei látogatásán egy aláírási ceremónia után „ott felejtette” saját tollát a chilei elnöki palotában. Az eset azért keltett visszhangot, mert 15 évvel korábban elődje, Václav Klaus egy hasonló helyzetben egy ceremoniális toll zsebre vágásával vált világszerte virálissá, még Jay Leno is kifigurázta, Tom Hanks pedig egy sajtókörút során újrajátszotta. Maga Klaus később azt nyilatkozta, megbánta az esetet, melynek következtében tréfás kedvű választópolgárok több száz töltőtollat küldtek neki.

Pavel a dél-amerikai útja során hivatalos megállapodások aláírásán vett részt, többek között űrkutatási és antarktiszi együttműködésről. A cseh elnök egy különlegesen díszített tollat vitt magával otthonról a dokumentumok aláírásához, majd az esemény végén nem tette vissza, hanem a helyszínen hagyta azt, egy apró nyomot hagyva maga után – ugyanazon az asztalon, amely mögött Klaus 2011-ben ült, amikor észrevétlenül elvett egy tollat.

A chilei tisztviselők nem mutattak látható reakciót, és maga Pavel is úgy vélte, hogy ez a pillanat észrevétlenül elillant a egyébként hivatalos és mozgalmas program során. A Klausszal kapcsolatos 2011-es eseményről nem esett szó. (via Expats.cz)