Több környező országban visszahívták a HiPP-bébiételeket, miután patkánymérget találtak bennük

Az osztrák rendőrség arra figyelmeztette a lakosságot, hogy legyenek éberek, miután patkánymérget találtak egy HiPP bébiétel-mintában. Burgenland tartomány rendőrsége közölte: a mérgezett sárgarépa–burgonya pürét egy vásárló jelentette, és szerencsére a csecsemő nem fogyasztott az ételből. A hatóságok szerint az üveget vélhetően manipulálták, és feltételezik, hogy legalább még egy mérgezett termék forgalomban lehet. Útmutatót is kiadtak arra vonatkozóan, hogyan lehet felismerni a megbontott üvegeket.

A hatóságok nem erősítették meg, hogy zsarolási kísérlet állna az ügy mögött, ugyanakkor jelezték: a figyelmeztetés német nyomozóktól érkezett, és hasonlóan manipulált bébiételes üvegeket Csehországban és Szlovákiában is lefoglaltak. A HiPP szombaton visszahívta az összes, Ausztriában a Spar üzletekben forgalmazott üveges püréjét, mivel azok fogyasztása akár életveszélyes is lehet. A német cég hangsúlyozta, hogy nem gyártási vagy minőségi hibáról van szó, a termékek „tökéletes állapotban” hagyták el az üzemet, a visszahívás oka bűncselekmény.

A Spar elővigyázatosságból más országokban is levette a polcokról a márka bébiételeit. Az osztrák hatóságok arra kérik a fogyasztókat, hogy figyeljenek a sérült vagy nyitott tetőre, a hiányzó biztonsági zárra, a szokatlan szagra, illetve az üveg alján lévő fehér matricára piros körrel. Az egészségügyi hatóságok azt tanácsolják, hogy ha a gyermek a termékből evett, és vérzés, extrém gyengeség vagy sápadtság jelentkezik, azonnal forduljanak orvoshoz. A vásárlókat arra is kérik, hogy ne fogyasszák az Eurospar, Interspar és Maximarkt üzletekben vett HiPP-termékeket, hanem vigyék vissza azokat.

Csehországban és Szlovákiában a kereskedők szintén megelőző jelleggel kivonták a forgalomból a HiPP bébiételeket. Az eset néhány hónappal azután történt, hogy két másik gyártó, a Nestlé és a Danone világszerte több mint 60 országban volt kénytelen visszahívni egyes csecsemőtápszereit szennyeződés gyanúja miatt. Akkor a cereulid nevű toxin jelenléte miatt betegedtek meg csecsemők; ez az anyag hányingert és hányást okozhat, és sem főzéssel, sem a tápszer elkészítése során nem semmisül meg. (via BBC)