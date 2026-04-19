Wáberer György: Soha nem érdekelt, mit gondolnak rólam az olyan politikusok, mint Kocsis Máté

Kocsis Máté, a múlt vasárnap gigantikusat bukó Fidesz leköszönő frakcióvezetője egy vasárnap kirakott, kifejezetten hosszú Facebook-posztban értékelte a választási vereséget.

Ebben sok minden más mellett listázta Fidesz „kis házi árulóit”, akik „egyszer csak fojtogatónak érezték a hazai levegőt”. Három embert emelt ki, Borbás Marcsi szakácsot, Balogh Levente üzletembert, a Szentkirályi ásványvíz tulajdonosát és Wáberer György milliárdost, korábbi kormánybiztost, aki a kampány hajrájában állt be a Tisza mögé.

Orbán Viktor és Wáberer György a Waberer's új üzemi üdülőjének avatóünnepségén , Balatonvilágoson, 2015 május 28-án
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Eddig ketten reagáltak: Balogh ezt, Borbás pedig ezt. És most megérkezett a trió harmadik tagja is, Wáberer György a Telexnek írta meg, mit gondol Kocsis szavairól. Egész pontosan ezt:

„Soha nem voltam fideszes, soha nem is mondtam senkinek, hogy az vagyok, és soha nem érdekelt, mit gondolnak rólam az olyan politikusok, mint Kocsis Máté, de az sem, hogy mit ír rólam a sajtó.”

Kocsis a posztjában egyébként azt írta Wábererről:

„ Az új szent. A nagyon tisztességes. Hálát adok a Teremtőnek, hogy minap nem szakadt rá a telex stúdiójának mennyezete. Kormánybiztosként, felemelt milliárdosként sokáig természetesen csak »Fidesz-közeli oligarchaként« emlegették a balos sajtóban, ma már viszont ugyanott egy ünnepelt hős. Pedig csak fordított egyet a köpönyegén. ”

