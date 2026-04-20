4-5 napnyi kerozint tudnak csak tárolni Ferihegyen, bővítenének

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren lévő tartályokban legfeljebb 4–5 napnyi üzemanyag tárolására van lehetőség az aktuális forgalmi szint mellett - írja a 24.hu a Budapest Airport tájékoztatása alaján.

A tárolókapacitás bővítésének lehetőségét most vizsgálják: bár a budapesti repülőtér azt kommunikálja, hogy stabil az üzemanyag-ellátás, a partnereik sem jeleztek ilyen jellegű problémát, és nincs sok járattörlés sem egyelőre, a nemzetközi előrejelzések elég aggasztóak.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője néhány napja arra figyelmeztetett, hogy az iráni háború miatt csak hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyaga maradt Európának, és mivel egyetlen ország sem immunis a krízisre, „mindenki szenvedni fog”. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) főigazgatója szintén arról beszélt, hogy május végére Európában is elkezdődhetnek a járattörlések az üzemanyaghiány miatt.