A választás másnapján csődbe ment a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványának cége

Felszámolási eljárás indult a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványának cége, a HUMDA ellen - írja a HVG. A HUMDA eredetileg Palkovics László politikai hatókörébe tartozott, ahogy a győri egyetem is. Miután a modellváltó egyetemeket 2021-ben KEKVA-sították, alapítványosodott a győri egyetem is, melynek fenntartó kuratóriumának maga a volt miniszter lett az elnöke.

Palkovics a győri alapítvány alá bevitte a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. nevű céget is, aminek szintén ő volt a politikai gazdája. A céget eredetileg a motorsport támogatására hozták létre, például arra, hogy magyar autó- és motorversenyzőket menedzseljen, de a később bedőlt hajdúnánási MotoGP-projekt is hozzájuk tartozott.

A HUMDA-ba aztán további tevékenységeket is megpróbáltak beilleszteni elektromos járműves nagyprojektektől a nemzeti hidrogénstratégiáig. Palkovicsnak azonban más kinevezett politikusokkal együtt egy EU-s döntés miatt hamarosan távoznia kellett az egyetemi kuratórium éléről, és a számára igazán fontos elemeket inkább átvitte a ZalaZone Alapítvány környékére.

A HUMDA a HVG szerint ezután a győri egyetemi alapítvány nyakán maradt, a cég pedig évek óta súlyosan veszteséges, a saját tőkéje mostanra gyakorlatilag elillant.

„A választások másnapján az állami felszámolócég, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. átvette a HUMDA irányítását, és megkezdődött a cég felszámolási eljárása”

- írja a HVG. A lap szerint ezzel több tízmilliárd forint sorsa válhat bizonytalanná, szerintük az ügy arra is példa, hogy a jó politikai kapcsolatok ellenére sem sikerült megvédeni a modellváltó egyetemet a felsőbb kormányzati érdekektől.