Akadozik a hívásindítás a Telekomnál

Miután többen is jelezték a Telekom legutóbbi Facebook-bejegyzése alatt, hogy problémák vannak a szolgáltatással, és többen nem tudnak telefonálni, a Telekom egy válaszban jelezte, hogy valóban van némi probléma, de már dolgoznak a hiba elhárításán.

„A mobil szolgáltatásban tapasztalható hiba elhárításán már dolgoznak szakértőink. Tapasztalataink alapján a készülékeken a VoLTE szolgáltatás kikapcsolása sok esetben segít jelenleg, ezért javasoljuk, hogy ezt tedd meg átmenetileg! A végleges megoldásig szíves türelmedet kérjük! Mindent megteszünk annak érdekében, hogy hamarosan ismét zökkenőmentes legyen mobil hálózatunk működése” – írták.