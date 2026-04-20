„Az MK-s üzenetek posztolása eddig sem volt opcionális, de most különösen nem az” – így ugráltatták a kampányban a többi minisztériumot Rogánék

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

(Cikkünk korábbi verziójában az szerepelt, hogy az Energiaügyi Minisztériumban Koncz Zsófia államtitkárként kapta a leveleket. Tévedtünk, a politikus Koncz Zsófia már egy másik tárcánál államtitkár, és ott posztolt a tárcáknak körbeküldött utasításoknak megfelelően. Az energiaügyi tárcánál egy szintén Koncz Zsófia nevű másik dolgozó volt a levelek címzettje. A tévedésért elnézést kérünk.)

„Én azokat a vonalakat vagy azokat a határvonalakat a kormányzat részéről mindig betartom, ami mondjuk a párt és a kormánypártok, meg a kormány között húzódik” – mondta Rogán Antal 2024. június 13-án, amikor interjút adott a 444-nek. Ha rákattintanak a videónkra, azonnal meg is lehet hallgatni a saját szájából:

Most olyan levelezésekhez jutottunk hozzá, amelyekből kiderül, nemhogy a saját tárcájánál nem tartotta be ezeket a határvonalakat, hanem más minisztériumoknak is parancsba adta, hogy lépjék át ezeket.