Baranyi Krisztina kidobta az irodájából Tiborcz üzlettársát, Balázs Attilát, és kijáróemberét, a volt szocialista Horváth Csabát

belföld

Nem volt hajlandó fogadni Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester Balázs Attilát, a Bayer Construct és a Viastein NER-es vezérigazgatóját, aki politikai kijáróemberével, a korábban még szocialista Horváth Csabával együtt ment volna tárgyalni Baranyi irodájába.

A tárgyalás azonban nagyjából csak egy percig tartott, a ferencvárosi polgármester ugyanis már az ajtóban jelezte, hogy miután Balázs Attila egy nappal a választások előtt céges körlevélben figyelmeztette dolgozóit, hogy „mi csak a jelenlegi kormányt tudjuk támogatni”, és „aki ezzel nem ért egyet, az kérem, ne vegyen részt a mi csapatunkban” - nem kívánja fogadni.

Az érkezés, ajtót mutatás és instant távozás Baranyi Krisztina stábjának videóján:

Forrás

Baranyi már az ajtóban azzal fogadja a somolyogva belépő Horváth Csabát és a NER-es építőipari céget vezető Balázs Attilát, hogy hallott a dolgozóknak küldött levélről:

„Mielőtt beljebb jönnének. A Bayer vezérigazgatója? Na, hát akkor pont jó, mert ha jól értem, akkor önök egy olyan cégtől jönnek, hogy ferencvárosi fejlesztésekről tárgyaljanak, ahol szombaton levelet küldtek a dolgozóknak, hogy vagy a Fideszre szavaznak, vagy hagyják el az önök közösségét.”

„Na most én egy ilyen céggel, főleg polgármesteri szinten, semmilyen formában nem vagyok hajlandó tárgyalni. Úgyhogy a fejlesztéssel kapcsolatban szükséges kérelem, bármi, forduljanak nyugodtan az ügyfélszolgálathoz, illetékes irodához, ügyintézőhöz, én ezt tudom erre mondani.”

A tárgyalás itt véget is ért még azelőtt, hogy valójában elkezdődhetett volna. Balázs Attila még távozóban azt mondja, hogy ők nem is ezt írták a levélbe, „és az egész levél a koncert miatt volt. Egy ilyen hirtelen felindulásból, én ezt le is írtam, mi ezért elnézést is kértünk, tehát köszönjük szépen”.

A Bayer vezetője a levelében azt írta, hogy az Orbán-kormány ellenfeleiet „nyugati tőkés körök finanszírozzák”, akik „találtak maguknak néhány árulót és médiafigurát, akit tudatosan felépítettek”, hogy „mi csak a jelenlegi kormányt tudjuk támogatni”, aki pedig „ezzel nem ért egyet, az kérem, ne vegyen részt a mi csapatunkban”. Balázs a Tisza kétharmados győzelme után bocsánatot kért azért, hogy a dolgozóit a Fideszra való szavazásra akarta kötelezni.

Korábban szintén Balázs cége, a Viastein dolgozói mentek ki ellentüntetőnek öltözve Magyar Péter nagyváradi eseményére, hogy azt megzavarják. Balázs egyik legnagyobb beruházásáa a Bosnyák téri, zuglói irodakomplexum, amit a kormány 2024-ben 244 milliárd forintért vásárolt meg tőle. A korábbi zuglói polgármester, a projektet döntéshozóként segítő szocialista Horváth Csaba is Bayer alkalmazottja lett, ő megy vele rendszeresen tárgyalni önkormányzatokhoz is, mint ahogy azt most Ferencvárosban is megkísérelték.

választás 2026 belföld zuglói irodakomplexum Ferencváros Baranyi Krisztina Balázs Attila horváth csaba bosnyák tér Viastein választás 2026 bayer construct
Kapcsolódó cikkek

Tiborcz volt üzlettársának cégénél, a Bosnyák téren is építkező Bayer Constructnál kötött ki az MSZP-s Horváth Csaba

A volt zuglói polgármester az erdélyi NER-milliárdos Balázs Attila cége hivatalos delegációjának tagjaként egyeztetett több kerületi önkormányzat vezetésével.

Haász János
belföld

Az állam megveszi a Tiborcz-Garancsi körtől a Dürer Park nyomasztó irodaházait, 80 milliárdot már ki is fizettek

Bombalehetőség NER-es nagyvállalkozóknak: óriás irodaházakat építeni kiemelt beruházásban állami hivataloknak. A Dürerbe Nagy Márton minisztériumát és tucatnyi más intézményt költöztetnek be.

Kolozsi Ádám
gazdaság

Tiborcz üzlettársa levélben szólította fel a Bayer Construct alkalmazottait, a Fideszre kell szavazni

Balázs Attila távozásra szólította fel azokat, akik a Tiszára szavaznának.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA