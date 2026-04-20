Bűnbakkeresők és menedékkérők

Földbe állt a Magyar Ikárosz – 12 évig úgy tűnt, hogy Orbán addig marad hatalmon, amíg az egészsége engedi. Aztán 100 százalék külpolitikára váltott, ám Magyar Ikároszként villámgyorsan, 4 év alatt beleállt a földbe. De az a helyzet, hogy olyan nagyon magasan eleve nem járt. Csak annyira kis pont volt a nagy egész szempontjából, hogy emiatt tűnhetett úgy, hogy baromi magasra emelkedett.
DJ Jeszy megtalálta a vereség okát: az indiai útján bálványimádást elkövető Orbán szabadította el a negatív energiákat. Orbán Balázs, Fidesz kampányfőnöke először szólalt meg a kétharmados vereség óta: szerinte ha mélyebben elemzik a kutatásokat, felismerhették volna a vereség lehetőségét, és akkor más stratégiát választanak. Bayer Zsolt szerint egyáltalán nem kell a Fidesznek megpróbálni megszólítani a kormányváltást akaró fiatalokat.
Terrorizmust éltető, őrjöngő tiszások után mozgássérült bárányokkal és Toroczkai Lászlóval tért vissza a lecsavart Tények. A TV2 híradójában a választásokig a legdurvább propagandát sugározták, aztán hirtelen visszaszorult a műsorból a politika. Egy héten belül pedig távozott a cégtől a hírigazgató és lekerült a képernyőről a két notórius hírmondó is.
Stabil Magyarország csak akkor lesz, ha többé senki nem szerezhet simán kétharmadot. A választáson győztes Tisza Párt egyik legfontosabb feladata a választási reform lesz. Mi a baj a mostani rendszerrel, miért nem szabad visszatérni az előzőhöz, és milyen biztosítékok vannak máshol egy a NER-hez hasonló rendszer kialakulásának megakadályozására?
Magyar Péter hazaküldené a Magyarországra menekült korrupt külföldi politikusokat, de ez nem lesz egyszerű. Orbán Viktor barátait, Nikola Gruevszkit, Zbigniew Ziobrót és Marcin Romanowskit akkor is megilleti a védelem, ha szabálytalanul kaptak menekültstátuszt. A visszavonási eljárás hónapokig tarthat.
Tönkretett, kiszorított, elfoglalt cégek, meghurcolt üzletemberek, vezetők: az Orbán-rendszer kíméletlen módszerekkel szerzett pozíciókat a gazdaságban. Mit remélhetnek azok, akiknek rettenetes károkat okoztak? A bukott rendszer emberei a napokban hatalmas osztalékokat kapnak mindenféle cégeken keresztül. Hogy szerezhető vissza az ellopott vagyon? Horváth Lóránt ügyvéd válaszol.
A földcsuszamlás egyetlen adatban: 10-ből 9 fideszes elbukott az egyéni választókerületben. Ahol egyáltalán nyerni tudtak fideszesek, többnyire ott is nagyon szoros volt a verseny. A megyék több mint feléből teljesen kisöpörték a fideszes képviselőket. Soha nem szavaztak még ennyien egy pártra, mint most a Tiszára.
A NER örökös belügyminisztereként, összesen 20 év után búcsúzik a rekorder Pintér Sándor: 0 lett a legendás 3,125 százalékos esélyből. Ő az egyetlen ember, aki az összes Orbán-kormányban ugyanazt a tárcát kapta meg. Minisztériuma a választási kampány két legfontosabb történetében, a Szabó Bence- és a Szőlő utcai sztoriban is szerepet kapott.
„Mintha Kokó kiütötte volna Muhammad Alit” – kevesen számítottak arra, hogy 28 év után Font Sándor elveszíti a kalocsai választókerületet. A kivételt pont a kalocsaiak jelentik, akik úgy érezték, hogy a képviselő módszeresen bünteti a városukat. A helyiek elégedetlensége az országos trenddel együtt a politikus bukásához vezetett.
Sulyok Tamás már most kinevezte a jövőre induló újabb ötéves ciklusra Trócsányi Lászlót a Károli rektorává. Magyar Péter Bujdosó Andreát jelöli a Tisza frakcióvezetőjének. Újra Lezsák Sándor lett a Nemzeti Fórum elnöke.
Már a saját értelmiségi holdudvara is bolond királynak nevezi Donald Trumpot – az amerikai elnök iráni háborúja, a pápával való összetűzése és a magát Jézusként ábrázoló posztja olyan jobbos-konzervatív gondolkodókat is ellene fordított, akik korábban eltántoríthatatlanul támogatták.
Az amerikai elnök a hétvége elején először arról beszélt sejtelmesen, hogy jó hírek érkeztek Iránból, majd hirtelen nagyon vallásos lett, Irán pedig ismét lezárta a Hormuzi-szorost, mire Trump bejelenette, hogy ha az iráni vezetés nem fogadja el Washington „nagyon tisztességes és észszerű” megállapodási javaslatát, akkor az amerikai hadsereg minden erőművet és hidat lerombol.
„A kisebbségi lét része, hogy azt gondolod, nem érsz annyit, mint a többiek.” Nem volt jó magyarnak lenni olyan háborús helyzetben, ahol az összes többi nemzetiséget éppen próbálták kiirtani – emlékszik Terék Anna, akinek új könyve 1920 és 2020 között követ egy családot. Száz év Délvidék.
Borízű hang #266 [hosszú]: Rendszerváltás bukófordulóval, DJ Kühllel és megafonos pedagógiai asszisztensekkel – A választás győztese: Hann Endre. Ki adja vissza a milliárdokat? Külföldi ingyenélők kifelé! Magyar Péter kínaiul. Rendszerváltás a gittegyleteknél. Hrutka Rudi for prezident! Várjuk a Szerencsejáték Zrt. nagy kampányait! Az emberarcú szardarabok visszavágnak.
Az üzletember szerint nem igaz, hogy ő az Orbán-kormány alatt gazdagodott volna meg, hiszen a Szentkirályi 2007-ben már piacvezető volt Közép-Európában.
Ugyan Bayer szerint Orbán is felelős a kudarcért, de nem verhetik el rajta a port, mert az igazságtalan lenne. Hiszen ahogy ők Jézust sem akarták volna megfeszíttetni nagypénteken, úgy Orbánnal sem teszik meg ezt.
Egyúttal szokatlanul kemény hangnemben megtiltotta Izraelnek is, hogy Libanont bombázza.
Elképzelhető, mondja Jeszenszky, hogy nem mondjuk Matolcsy, hanem a szellemvilágba nyitott kapu miatt dőlt össze minden.
A szervezetet nem rendítette meg a választási vereség.
De azt mondta, Trump egyértelműen csalódott számos NATO-szövetségesben.
Az első zebra Pilla, aki már kilenc éve a vadásztársaság tulajdona. Érdekes egybeesés, hogy nyolc zebra pont Orbán születésnapján, május 31-én érkezett két évvel ezelőtt.
Csányi meglepődve hallgatja azokat, akik egyetértenek a vagyonadóval. Ő „ekkora alkalmazkodóképességről nem tud tanúbizonyságot” tenni.
„Ez egy tudatos, orosz típusú, rosszhiszemű megtévesztéssel átszőtt szavazás volt. Sokkal durvább csalás, mint a Fidesz sok egyéb visszaélése.”
A Fidesz leköszönő frakcióvezetője a párt „kis házi árulójának” nevezte Borbás Marcsit, Balogh Leventét és Wáberer Györgyöt.
Megpróbáltunk kiváltani a Gránátalma gyógyszertárban egy sima és egy sürgősségi fogamzásgátlót is. Egyiket sem adták ki a rend szellemiségére hivatkozva. A kórház elismerte, hogy semmilyen mesterséges fogamzásgátlót nem árusítanak, de szerintük ez a hatályos jogszabályoknak megfelel.
Mateusz Morawiecki most mérsékeltebb platformot próbál alapítani a Jog és Igazságosságon belül, de Kaczyński nem örül neki.
Az amerikai elnök ismét hidak lerombolásával fenyegetett, megidézve Alice Coopert is.
Kocsis azt írta róla, egyike a Fidesz „kis házi árulóinak”, akik „egyszer csak fojtogatónak érezték a hazai levegőt”.
Ukrán drónok több orosz ipari célpontot támadtak, miközben az orosz hadsereg is csapásokat mért ukrán infrastruktúrára.
A Fidesz eddig három mandátumot bukott, köztük a nyírbátorit. Ebben a körzetben volt a Szavazat ára című dokumentumfilm egyik fő helyszíne.