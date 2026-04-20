Cikkünk után belső ellenőrzést rendeltek el a Sárvári Gyógyfürdőben

A sárvári képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság határozatát, amely elrendelt egy belső ellenőrzést a Fürdő belső ellenőre és 2 felügyelő bizottsági tag közreműködésével. Először a 444 írta meg, hogy büntetőeljárás indult nemrég annak gyanújával, hogy valós munkavégzés nélkül fizetnek munkabért a sárvári, önkormányzati tulajdonú fürdőnél egy L. P. monogramú személynek, aki nem mellesleg Kondora István polgármester ismerőse. A fideszes polgármester javaslatára a férfit az önkormányzat egyik cégének felügyelőbizottságába is beválasztották 2024 végén.

Az önkormányzat szerint L.P. nem áll munkaviszonyban a társasággal, megbízási szerződés keretein belül lát el feladatokat a Sárvári Gyógyfürdő Kft.-nél. A belső ellenőr és a Felügyelő Bizottság két kijelölt tagja az ellenőrzés lezárását követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testület tagjait az ellenőrzés megállapításairól. (via Nyugat.hu)