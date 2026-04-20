Donald Trump szerint elfogtak és lefoglaltak egy iráni teherhajót, Irán megtorlást ígér

Az Egyesült Államok elfogott egy iráni zászló alatt közlekedő teherhajót az Öbölben a tengeri blokád részeként, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a Truth Social oldalán azt írta, hogy a Touska nevű hajót az amerikai haditengerészet foglalta le, miután nem reagált a megállásra felszólító figyelmeztetésre. Irán azt nyilatkozta, hogy ez a tűzszünet megsértése, és hamarosan megtorolja a „fegyveres kalózkodást”.

„Ma egy iráni zászló alatt hajózó, Touska nevű teherhajó, amely közel 270 méter hosszú és majdnem annyit nyom, mint egy repülőgép-hordozó, megpróbált átjutni a tengeri blokádunkon, de nem sikerült nekik” – írta Trump.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok figyelmeztetést adott a hajónak a megállásra, amelyet figyelmen kívül hagytak, „ezért a haditengerészeti hajónk a gépházba robbantva állította meg őket”.

„A Touska az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának szankciói alatt áll a korábbi illegális tevékenységeik miatt. A hajó teljes felügyeletét gyakoroljuk, és vizsgáljuk, mi van a fedélzeten!”

Egy állami médiában megjelent közlemény szerint Khatam al-Anbiya iráni katonai szóvivő azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok „megszegte a tűzszünetet, tüzet nyitott Irán egyik kereskedelmi hajójára az Ománi-tenger vizein, letiltotta a navigációs rendszerét, és a fedélzetére lépett” tengerészgyalogosok „bevetésével”.

„Az Iráni Iszlám Köztársaság fegyveres erői hamarosan válaszolni fognak és megtorolják az amerikai haditengerészet fegyveres kalóztámadását” – áll a közleményben.

Mindez azután történt, hogy a Fehér Ház megerősítette, hogy J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke vezeti majd az Iránnal folytatott háború lezárásáról szóló tárgyalások második fordulóját. Teherán azonban egyelőre nem erősítette meg a részvétételét, sőt az iráni állami média szerint a tisztviselők nem fognak részt venni tárgyaláson, amíg az amerikai blokád érvényben van. (BBC)