Forsthoffer Ágnest jelöli a Tisza a Magyar Országgyűlés elnökének

Forsthoffer Ágnest jelöljük a rendszerváltás utáni Magyar Országgyűlés elnökének – közölte Facebook-posztjában Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

Forsthoffer Ágnes a Tisza rendezvényén Kötcsén. Fotó: Németh Dániel/444

Forsthoffer Ágnest szeptemberben választotta meg harmadik alelnöknek (Tarr Zoltán és Radnai Márk mellé) a Tisza Párt közgyűlése. Magyar akkor azt mondta Forsthofferről, hogy turisztikai szakértőként is segíti a Tiszát, valamint ő vezeti a TISZA Szigetek koordinációját is.

Forsthoffer akkor azt mondta, megtisztelőnek tartja, hogy vezető szerepre kérték fel a Tiszában, a szakmai feladatok mellett pedig azt tartja a legfontosabbnak, hogy a vezetőségben is képviselje a Tisza teljes közösségét, „amelyben a férfias erő és a határozottság mellett ott van a lágyság, az empátia, a támogató légkör, a kompromisszumkészség és a kreativitás is”.

