Hideg széllel indul a hét a hétvégi napozós idő után

Hétfőn több órára kisüt a nap, és számottevő csapadékra sem kell számítani, azonban az Időkép előrejelzése szerint élénk, erős, néhol viharos lesz az északnyugati szél, és délután is maximum 16 fokra lehet számítani.

Kedden már minden hol lesznek hosszabb napos időszakok, de többfelé kialakulhatnak futó záporok, helyenként zivatarok is, sőt, a szél is marad. A minimumok 0 és 8 fok között alakulnak, majd a délutáni órákban 12-17 fokot mutathatnak a hőmérők.

Szerdán kezdetben az ország legnagyobb részén napos időre számíthatunk, majd napközben egyre többfelé megnövekszik a gomolyfelhőzet, de számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északias szél. Hajnalra -4 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 13 és 18 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.

Csütörtökön már akár 20 fok is lehet délután, miközben aznap hajnalban is még csak -3 és +5 fok között alakul a hőmérséklet.