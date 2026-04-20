Kocsis Máté: A bejutott képviselőink többségét le kell cserélni

A Józan Ész YouTube-csatorna Fidesz Frakció Podcastja vendége volt Kocsis Máté, aki a Fidesz frakcióvezetője volt. A politikust Németh Balázs bukott képviselőjelölt kérdezte. A félórás beszélgetés nagy részében Kocsis vasárnapi Facebook-posztjának tartalmát hasznosították újra: újra elmondta, hogy

csak 4-3-ra kaptak ki;

a Tisza-kormány döntései fájni fognak a magyar embereknek;

máris kikérték a mentelmi jogát, és nem fog elbújni mögé;

ők előre megmondták, hogy veszélyek leselkednek az országra, de az embereket ez nem érdekelte.

Ami újdonság volt: Kocsis egy ponton nemcsak megismételte Orbán Viktor kijelentését arról, hogy nem azok az emberek ülnek majd a frakcióban, akik a lista alapján bejutottak volna, hanem konkrétan úgy fogalmazott:

a bejutó képviselőink többségét le kell cserélni.

Szerinte nem azért van erre szükség, mert ők rossz emberek, hanem mert most nem athéniakra, hanem spártaiakra van szükségük, ahogy azt vasárnapi posztjában is írta.

Reagált arra is, hogy a posztban árulóként megnevezett Borbás Marcsi, Balogh Levente és Wáberer György említése nagy indulatokat kavart. Erről Kocsis azt mondta, annyiban nem bánja, hogy megnevezte őket, mert igaza van minden egyes esetben, annyiban viszont igen, hogy nem erről a három emberről kéne beszélni, hanem a jelenségről. Ezek az emberek nem olyan értelemben árulók, mondta, hogy a Fideszt árulták el, hanem ha mondjuk Borbás Marcsi messze átlagon felül kap a közös javakból, és utána kiáll az emberek elé, hogy neki kétszer annyit kell dolgoznia a pénzéért, akkor az „annak az elárulása, amiben addig élt”.

Németh Balázs beidézte Péterfy Novák Éva posztját, aki azt üzente Kocsisnak, hogy „a műsorgyártásra adott támogatás NEM a Fidesz pénze, hanem közpénz. Borbás Marcsitól hűséget várni állami támogatásért cserébe maga a korrupció és a diktatórikus üzemmód.”

Erre Kocsis oda lyukadt ki, hogy ezek szerint van a jó közpénz, amit Borbás Marcsi kap, és van a rossz közpénz, amit Rákay Philip kap. És feltette a kérdést, hogy ki fog különbséget tenni a Borbás Marcsi által és a Rákay Philip által kapott közpénz között, hiszen mindketten műsorgyártásra kapták, majd jelezte, hogy ezt a jó és rossz közpénz párosítást a jövőben sokat fogják használni.