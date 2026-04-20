Kormányválság Romániában, a koalíció legnagyobb frakciója megvonta a bizalmat a miniszterelnöktől

Megvonta támogatását a négypárti bukaresti kormányt vezető Ilie Bolojan nemzeti liberális miniszerelnöktől a koalíció legnagyobb frakciójával rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD). A döntést hétfőn Sorin Grindeanu, a PSD elnöke jelentette be. A szociáldemokraták azt kifogásolták, hogy a pártnak nem sikerült 45 százalékos koalíciós súlyával arányosan érvényesítenie az elképzeléseit, és ezért szerintük főleg az együttműködést elutasító miniszterelnök a felelős.

Ilie Bolojan és Sorin Grindeanu 2025 júniusában

Sorin Grindeanu pártelnök beszédében kiemelte: a PSD egyetlen baloldali pártként lépett be tavaly nyáron – a néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párttal és Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ), illetve a magát jobbközépre soroló Mentsétek Meg Romániát Szövetséggel (USR) együtt létrehozott – európai elkötelezettségű koalícióba, hogy elszigeteljék a szélsőséges erőket. Szerinte azonban a koalíciós partnerek már az első perctől kezdve nem a szélsőségeseket, hanem a PSD-t támadták, aminek szerinte egyenes következménye lett az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megerősödése.

Azt mondta: a PSD nem akar többé bokszzsák lenni a jobboldali pártok számára a koalícióban, annál is kevésbé, mert kormányzati részvételének három fő célkitűzése – a románok életszínvonalának megvédése, a beruházások folytatása és a román gazdaság támogatása – közül egyiket sem sikerült elfogadtatnia a teljes kormánnyal. A szociáldemokrata elnök a közvélemény-kutatásokra hivatkozva azt mondta: ha a lakosság 80 százaléka szerint rossz az irány, akkor irányváltásra van szükség.

A román média értesülései szerint a PSD miniszterei kilépnek a kormányból, ha Bolojan három napon belül nem mond le a miniszterelnöki tisztségről, majd a párt bizalmatlansági szavazást kezdeményez a parlamentben a Bolojan-kabinet maradékának megbuktatására. (MTI)