Kövér László nem kért volna bocsánatot Hann Endrétől

Bayer Zsolt vendége volt Kövér László hamarosan leköszönő házelnök (a Tisza új jelöltjéről itt írtunk), mi más lett volna a téma, mint a Fidesz bukásának okai.

A műsor egy kis viccelődéssel indult iratdarálás témakörben, de aztán gyorsan ráfordultak az urak az eredmények értékelésére.

Kövér azt fejtegette:

„Van egy 800 ezres tömeg, amelyik elment és leadta a protest szavazatot ellenünk. Ha én jól látom, ez a tömeg döntő részben két oldalról jön. Szerintem az első szavazó, tehát most ilyen 18 éves fiatalok, meg a huszonévesek, a másik része pedig valószínűleg az a tömeg, amelyik még soha az életben nem ment el szavazni, de most szükségét érezte, hogy elmenjen és ellenünk szavazzon.”

Majd feltette a rétori kérdést:

„Miért nem láttuk mi ezt a tömeget?”

Bayer szerint erre csak azok tudnának válaszolni, akiknek ez a szakmájuk, közvélemény-kutatásokat csinálnak, nekik kéne megmondaniuk, hogy „miért nem jelentek meg ezek a potenciális szavazók az ő monitorjukon.”

Mire Kövér azt válaszolta:

„Ugye itt volt, aki elnézést kért Hann Endrétől, én nem tettem volna a helyében. Én, mint bevallottam, nem értek ahhoz, amiről beszélek, de ez egyáltalán nem probléma számomra. Én azt gondolom, hogy Hann Endre is csak saccolt, méghozzá azzal a manipulatív szándékkal saccolt, hogy ezzel a mozgósításhoz maga is hozzájáruljon, mert tett olyan distinkciókat, olyan kijelentéseket, amiben azt mondta, lehet, hogy 89 százalék, de az is lehet ám, hogy csak 74 százalékos részvétel lesz. Tehát valójában ő is bizonytalan volt abban, hogy az, amit ő szeretne látni, az lehetséges-e. Nekem, aki nem vagyok az online térben, mint ahogy az közismert, folyamatosan volt egy olyan gyanúm, vagy inkább azt mondanám, hogy aggodalmam, hogy miután nem tudjuk, hogy mire képes az online mozgósítás, ezért nem lehetünk biztosak abban, hogy a választási részvétel nem fogja radikálisan meghaladni az eddigi rekordot.”

Kövér a sokat látott elemzőre, Deák Dánielre és Kohán Mátyásra gondolhatott, akik rögvest azzal kezdték a választások utáni pályafutásukat, hogy bocsánatot kértek Hann Endrétől.

A műsor további része itt megtekinthető, és érdemes is megtekinteni, mert olyan veretes mondatok is elhangzanak benne, mint ez: