Lemondták Kanye West svájci koncertjét is

külföld

Egyre több európai ország mondja le Kanye West fellépéseit az amerikai rapper korábbi antiszemita kijelentései miatt, ehhez a sorhoz csatlakozott a hétvégén Svájc is.

A svájci FC Basel labdarúgóklub, amely a St. Jakob Parkban megrendezésre kerülő koncertek és rendezvények szervezője, szombaton a Reutersnek elmondta, hogy miután elbírálták a West júniusi fellépésére vonatkozó kérelmét, úgy döntöttek, hogy nem adnak helyet neki.

„Értékeinkkel összhangban nem tudunk platformot biztosítani a szóban forgó művésznek ebben a kontextusban” – nyilatkozta a klub szóvivője a Reutersnek.

Kanye West
Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Svájc előtt néhány nappal Lengyelország törölte Kanye West koncertjét: „Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy Ye (Kanye West) 2026. június 19-re tervezett koncertje a Slaski stadionban nem kerül megrendezésre formai és jogi okok miatt”.

A helyhatóságok Marseille-ben is ellenezték a rapper koncertjét, ezért ezt maga a rapper mondta le. A dominó első kockája Nagy-Britannia volt egyébként, ahonnan az antiszemita kijelentései miatt kitiltották a rappert. Kanye Westnek három nap kellett volna fellépnie a Wireless fesztiválon. A történtek miatt a teljes fesztivált törölték.

West bejelentett európai turnéjának így már csak Törökország, Hollandia, Olaszország, Madrid és Portugália maradt meg állomásként.

West korábban azt mondta, hogy „szeretem a nácikat”, csodálatát fejezte ki Adolf Hitler iránt, horogkeresztes pólókat árult a weboldalán, és tavaly kiadott egy Heil Hitler című számot, amelyet több streaming platform is betiltott. Januárban egy egész oldalas hirdetést tett közzé a Wall Street Journalban, amelyben kijelentette: „Nem vagyok náci vagy antiszemita”, és „szeretem a zsidó embereket”. Antiszemita viselkedését a bipoláris 1-es zavara által kiváltott „mániás epizódnak” tulajdonította. (The Guardian)

külföld antiszemitizmus ye adolf hitler Kanye West svájc antiszemita kijelentések fc basel koncert koncertturné
Kapcsolódó cikkek

Kanye West kitiltása miatt törölték az egész Wireless fesztivált

A rapper júliusban a fesztivál mindhárom napján fellépett volna, de a brit hatóságok az antiszemita kijelentései miatt kitiltották az országból.

Benics Márk
külföld

Kanye West rappert kitiltották az Egyesült Királyságból

Korábbi antiszemita megjegyzései miatt.

Fődi Kitti
külföld

Törölték Kanye West lengyelországi koncertjét

Az antiszemita kijelentései miatt népszerűtlen rappert korábban az Egyesült Királyságból tiltották ki.

Fődi Kitti
külföld