Lemondták Kanye West svájci koncertjét is

Egyre több európai ország mondja le Kanye West fellépéseit az amerikai rapper korábbi antiszemita kijelentései miatt, ehhez a sorhoz csatlakozott a hétvégén Svájc is.

A svájci FC Basel labdarúgóklub, amely a St. Jakob Parkban megrendezésre kerülő koncertek és rendezvények szervezője, szombaton a Reutersnek elmondta, hogy miután elbírálták a West júniusi fellépésére vonatkozó kérelmét, úgy döntöttek, hogy nem adnak helyet neki.

„Értékeinkkel összhangban nem tudunk platformot biztosítani a szóban forgó művésznek ebben a kontextusban” – nyilatkozta a klub szóvivője a Reutersnek.

Svájc előtt néhány nappal Lengyelország törölte Kanye West koncertjét: „Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy Ye (Kanye West) 2026. június 19-re tervezett koncertje a Slaski stadionban nem kerül megrendezésre formai és jogi okok miatt”.

A helyhatóságok Marseille-ben is ellenezték a rapper koncertjét, ezért ezt maga a rapper mondta le. A dominó első kockája Nagy-Britannia volt egyébként, ahonnan az antiszemita kijelentései miatt kitiltották a rappert. Kanye Westnek három nap kellett volna fellépnie a Wireless fesztiválon. A történtek miatt a teljes fesztivált törölték.

West bejelentett európai turnéjának így már csak Törökország, Hollandia, Olaszország, Madrid és Portugália maradt meg állomásként.

West korábban azt mondta, hogy „szeretem a nácikat”, csodálatát fejezte ki Adolf Hitler iránt, horogkeresztes pólókat árult a weboldalán, és tavaly kiadott egy Heil Hitler című számot, amelyet több streaming platform is betiltott. Januárban egy egész oldalas hirdetést tett közzé a Wall Street Journalban, amelyben kijelentette: „Nem vagyok náci vagy antiszemita”, és „szeretem a zsidó embereket”. Antiszemita viselkedését a bipoláris 1-es zavara által kiváltott „mániás epizódnak” tulajdonította. (The Guardian)